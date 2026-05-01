Άραξος: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής αεροσκάφους - Έπεσαν από τη σκάλα

Τρία άτομα τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο του Αράξου όταν η σκάλα επιβίβασης υποχώρησε κατά την τελετή υποδοχής πτήσης της TUI

  • Το περιστατικό προκλήθηκε από τη συγκέντρωση 10
  • 15 ατόμων σε σκάλα που δεν ήταν κατάλληλη για τέτοια χρήση.
  • Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα και η εκδήλωση διακόπηκε.
  • Παρά το ατύχημα, υπήρξε προσπάθεια να συνεχιστεί το πρόγραμμα με αναμνηστική φωτογράφιση, η οποία απορρίφθηκε από τους επίσημους παρευρισκόμενους.
  • Η παρουσία επισήμων, όπως ο Πρέσβης της Γερμανίας και η πρόεδρος του ΕΟΤ, έδωσε στο περιστατικό αρνητική δημοσιότητα για την τουριστική εικόνα της χώρας.
Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε η φετινή τουριστική περίοδος στο αεροδρόμιο του Αράξου, με ένα περιστατικό που αντί για εορταστική ατμόσφαιρα ανέδειξε σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση και την ασφάλεια.

Εκεί όπου αναμένονταν εικόνες υποδοχής και θετικά μηνύματα για την έναρξη της σεζόν, σημειώθηκε ατύχημα που προκάλεσε τραυματισμούς και έντονο προβληματισμό.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την άφιξη πτήσης της TUI, όταν –σύμφωνα με πληροφορίες– ζητήθηκε από δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ να ανέβουν σε σκάλα επιβίβασης προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερη λήψη.

Ωστόσο, περίπου 10 έως 15 άτομα βρέθηκαν συγκεντρωμένα πάνω σε εξοπλισμό που δεν ήταν κατάλληλος για τέτοια χρήση, με αποτέλεσμα η σκάλα να υποχωρήσει.

Από την πτώση τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ η εκδήλωση διακόπηκε μέσα σε κλίμα αναστάτωσης.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες ότι, παρά το περιστατικό, υπήρξε προσπάθεια να συνεχιστεί το πρόγραμμα και να πραγματοποιηθεί αναμνηστική φωτογράφιση, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις.

Οι παρευρισκόμενοι επίσημοι φέρεται να αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, θεωρώντας ακατάλληλη μια τέτοια κίνηση υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς σημειώθηκε παρουσία επισήμων, μεταξύ των οποίων ο Πρέσβης της Γερμανίας Andreas Kindl και η πρόεδρος του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά, δημιουργώντας μια εικόνα που κάθε άλλο παρά θετική είναι για την τουριστική εικόνα της χώρας.

Novibet
