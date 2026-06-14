Χάος έξω από συναγωγή στο Λονδίνο, 15 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για ισραηλινά ακίνητα

Σκηνές έντασης στο Λονδίνο για ακίνητα σε ισραηλινούς οικισμούς – Τουλάχιστον 15 συλλήψεις

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Χάος έξω από συναγωγή στο Λονδίνο, 15 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για ισραηλινά ακίνητα
ΑΠΕ – ΜΠΕ.
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο Λονδίνο σημειώθηκαν σκηνές έντασης και 15 συλλήψεις σε διαμαρτυρία έξω από συναγωγή για εκδήλωση προώθησης ακινήτων στο Ισραήλ.
  • Περίπου 1.000 άτομα συμμετείχαν σε αντίπαλες διαδηλώσεις υπέρ και κατά της εκδήλωσης στην Edgware United Synagogue.
  • Οι διαδηλωτές αντιτίθενται στην εκδήλωση λόγω της σύνδεσής της με ακίνητα σε εδάφη που θεωρούν παράνομα κατεχόμενα από το Ισραήλ.
  • Η αστυνομία εφαρμόσε αυστηρά μέτρα τάξης και ελέγχους ασφαλείας για να διατηρήσει την τάξη και να προστατεύσει την εκδήλωση.
  • Η εβραϊκή κοινότητα χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις ως εκφοβισμό, ενώ φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις τις θεωρούν νόμιμη πολιτική διαμαρτυρία.
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Σε μία πόλη όπου οι διαδηλώσεις έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό σκηνικό, η ένταση αυτήν τη φορά μεταφέρθηκε έξω από συναγωγή στο βορειοδυτικό Λονδίνο, με αφορμή εκδήλωση για την προώθηση ακινήτων στο Ισραήλ.

Περίπου 1.000 άτομα συγκεντρώθηκαν την Κυριακή (14/06) σε αντίπαλες διαδηλώσεις υπέρ και κατά της εκδήλωσης, με την αστυνομία να προχωρά σε 15 συλλήψεις για επεισόδια και παραβάσεις της δημόσιας τάξης.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην Edgware United Synagogue, αφορούσε την προώθηση πώλησης ακινήτων στο Ισραήλ και προσέλκυσε ενδιαφερόμενους που σκέφτονται τη μετεγκατάσταση, ενώ, περιλάμβανε και πληροφορίες για υπηρεσίες ταφής.

Οι διαδηλωτές που αντιτάχθηκαν, υποστήριξαν ότι η εκδήλωση σχετίζεται με ακίνητα σε εδάφη που θεωρούνται παράνομα κατεχόμενα από το Ισραήλ, κατηγορία την οποία οι διοργανωτές απορρίπτουν.

Η Αστυνομία προσπάθησε να κρατήσει χωριστά τις δύο πλευρές, εφαρμόζοντας μέτρα τάξης γύρω από τη συναγωγή, ενώ, επετράπη η πρόσβαση στην εκδήλωση μόνο μέσω ελέγχων ασφαλείας.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν για βίαια διατάραξη της τάξης, ενώ, άλλες συλλήψεις αφορούσαν παραβάσεις της δημόσιας τάξης, κάποιες εκ των οποίων θεωρούνται φυλετικά ή θρησκευτικά επιβαρυμένες, σύμφωνα με τις Αρχές.

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι της εβραϊκής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτήρισαν τις διαδηλώσεις ως «πράξεις εκφοβισμού», ενώ, φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι πρόκειται για νόμιμη πολιτική διαμαρτυρία απέναντι σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

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