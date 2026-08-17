Θεσσαλονίκη: Ψάρεψε παράνομα 45 κιλά μύδια – Χειροπέδες σε 51χρονο

Ο συλληφθείς διενεργούσε παράνομη υποβρύχια αλιεία οστράκων στη θαλάσσια περιοχή της Περαίας

Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Ψάρεψε παράνομα 45 κιλά μύδια – Χειροπέδες σε 51χρονο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθη 51χρονος υπήκοος Αλβανίας για παράνομη υποβρύχια αλιεία 45 κιλών μύδια στη θαλάσσια περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη.
  • Κατασχέθηκαν ένας αεροσυμπιεστής και 45 κιλά μύδια, τα οποία απορρίφθηκαν στη θάλασσα.
  • Ο συλληφθείς δεν διέθετε νόμιμη άδεια διαμονής και υπήρχε σε ισχύ απόφαση διοικητικής απέλασης.
  • Ο 51χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα.
  • Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης και έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε έναν 51χρονο, υπήκοο Αλβανίας, πέρασαν σήμερα το πρωί στελέχη του Λιμενικού στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο ίδιος διενεργούσε παράνομη υποβρύχια αλιεία οστράκων (μύδια) στη θαλάσσια περιοχή «ΚΑΠΠΑ» στην Περαία.

Μάλιστα, σε περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι στερείτο αδείας διαμονής.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, εντοπίστηκε από πλήρωμα Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ένας 51χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Αλβανίας), να διενεργεί παράνομη υποβρύχια αλιεία οστράκων (μύδια) στη θαλάσσια περιοχή «ΚΑΠΠΑ» Περαίας, με ερασιτεχνικό σκάφος.

Από τη Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ κατασχέθηκαν ένας αεροσυμπιεστής, ο οποίος βρέθηκε επί του σκάφους, καθώς και 45 κιλά οστράκων (μύδια), τα οποία απορρίφθηκαν στη θάλασσα.

Επιπλέον, σε περαιτέρω έλεγχο των στοιχείων του 51χρονου, διαπιστώθηκε ότι στερείτο αδείας διαμονής, ενώ υφίσταται σε ισχύ απόφαση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης για «Διοικητική απέλαση».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο ανωτέρω αλλοδαπός για παράβαση του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212Α) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 56χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στο ίδιο σημείο όπου είχε χάσει τον γιο του

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Κούσνερ: Ο γαμπρός του Τραμπ άφησε γενναιόδωρο φιλοδώρημα σε εστιατόριο του Ισραήλ - Τι δεν έφαγε

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Τρεις νεκροί από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου – Το ταξίδι του μέλιτος που κατέληξε σε τραγωδία - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική στιγμή που ιδιοκτήτης εστιατορίου σώζει άνδρα από πνιγμό - Βίντεο

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Το «go-around» πτήσης της Sky Express πάνω από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που προκάλεσε πανικό σε επιβάτες - Τι ισχύει και πώς το εξηγούν οι ειδικοί

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Συναγερμός στο Λιμενικό μετά από βύθιση σκάφους στη μαρίνα Σάνη

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ:  Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν παράταση της προσωρινής συμφωνίας με το Ιράν

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Τροιζήνα: Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση - Εξετάζεται η εμπλοκή σε 9 ακόμη εμπρησμούς

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες έψαχναν χαμένο πλοίο στην Ανταρκτική - Αυτό που είδαν κάτω από παγόβουνο τους άφησε άναυδους

21:02NEWSBOMB

Χαλκιδική: Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο SEATRAC στα Νέα Φλογητά

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κυκλοφορούσε με τρία μαχαίρια – Δήλωσε άστεγος και ότι τα έχει για προστασία

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφιέρωμα του «Le Point» στον Πιερρακάκη: «Ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη»

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου και Κούσνερ συμφώνησαν: Αμερικανός στρατηγός θα επιβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς

20:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026»: Φοροδιαφυγή για 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στην Σαντορίνη

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο των ΗΑΕ στα Στενά του Ορμούζ

20:26LIFESTYLE

Θάνατος Χέιντεν Πανετιέρ: Δεν υπάρχουν σημάδια τραυματισμού - Τι έδειξε η νεκροψία

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Voucher για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα - Πού θα τα δείτε

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν «παρακολουθεί τα UFO» από το 2023, σύμφωνα με αποκάλυψη του Euronews

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ψάρεψε παράνομα 45 κιλά μύδια – Χειροπέδες σε 51χρονο

20:11LIFESTYLE

Εμφάνιση «έκπληξη» του Κάνιε Γουέστ στην Αγία Πετρούπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:56ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται καταιγίδες

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε σπίτια - 3 νεκροί

14:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σαφείς ενδείξεις για μίνι καύσωνα» - Πότε θα έρθει, η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Τρεις νεκροί από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου – Το ταξίδι του μέλιτος που κατέληξε σε τραγωδία - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

16:16LIFESTYLE

Ανησυχία για την Καίτη Φίνου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο - «Οι πόνοι φρικτοί»

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή 39χρονη στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Το «go-around» πτήσης της Sky Express πάνω από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που προκάλεσε πανικό σε επιβάτες - Τι ισχύει και πώς το εξηγούν οι ειδικοί

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αρκαδία - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες έψαχναν χαμένο πλοίο στην Ανταρκτική - Αυτό που είδαν κάτω από παγόβουνο τους άφησε άναυδους

14:52LIFESTYLE

Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Επέστρεψαν στο Πορτοφίνο 29 χρόνια μετά το πρώτο τους ραντεβού

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι σημαίνει αν έχετε φούσκωμα μετά από χωριάτικη σαλάτα ή σουβλάκι

19:55LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Γείτονας περιγράφει τις δραματικές ώρες μετά τον εντοπισμό της νεκρής ηθοποιού - «Είχαν σκυμμένα τα κεφάλια»

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Καρανίκα: Αν έχετε καμία βίλα και θέλετε διασφάλιση περιμένετε τον Τσίπρα να το κανονίσει

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή νεροποντή στα Ιωάννινα: «Ποτάμι» μέσα σε λίγα λεπτά η Βογιάννου – Γεννηματά

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος

18:47LIFESTYLE

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στην Μπόνι Τάιλερ - «Πάντα σταρ, ποτέ ντίβα» - Εικόνες

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ:  Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν παράταση της προσωρινής συμφωνίας με το Ιράν

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 56χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στο ίδιο σημείο όπου είχε χάσει τον γιο του

10:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο με τον νεκρό αστυνομικό – Αναζητούν δεύτερο πρόσωπο οι Αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ