Θεσσαλονίκη: Ψάρεψε παράνομα 45 κιλά μύδια – Χειροπέδες σε 51χρονο

Snapshot Συνελήφθη 51χρονος υπήκοος Αλβανίας για παράνομη υποβρύχια αλιεία 45 κιλών μύδια στη θαλάσσια περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη.

Κατασχέθηκαν ένας αεροσυμπιεστής και 45 κιλά μύδια, τα οποία απορρίφθηκαν στη θάλασσα.

Ο συλληφθείς δεν διέθετε νόμιμη άδεια διαμονής και υπήρχε σε ισχύ απόφαση διοικητικής απέλασης.

Ο 51χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης και έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε έναν 51χρονο, υπήκοο Αλβανίας, πέρασαν σήμερα το πρωί στελέχη του Λιμενικού στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο ίδιος διενεργούσε παράνομη υποβρύχια αλιεία οστράκων (μύδια) στη θαλάσσια περιοχή «ΚΑΠΠΑ» στην Περαία.

Μάλιστα, σε περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι στερείτο αδείας διαμονής.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, εντοπίστηκε από πλήρωμα Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ένας 51χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Αλβανίας), να διενεργεί παράνομη υποβρύχια αλιεία οστράκων (μύδια) στη θαλάσσια περιοχή «ΚΑΠΠΑ» Περαίας, με ερασιτεχνικό σκάφος.

Από τη Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ κατασχέθηκαν ένας αεροσυμπιεστής, ο οποίος βρέθηκε επί του σκάφους, καθώς και 45 κιλά οστράκων (μύδια), τα οποία απορρίφθηκαν στη θάλασσα.

Επιπλέον, σε περαιτέρω έλεγχο των στοιχείων του 51χρονου, διαπιστώθηκε ότι στερείτο αδείας διαμονής, ενώ υφίσταται σε ισχύ απόφαση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης για «Διοικητική απέλαση».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο ανωτέρω αλλοδαπός για παράβαση του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212Α) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια».

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