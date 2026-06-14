Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

Σεισμός τώρα - Ειδήσεις: Δείτε τι καταγράφουν LIVE οι σεισμογράφοι στην Ελλάδα.

Newsbomb

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο
ΣΕΙΣΜΟΙ
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  • Οι πολίτες καλούνται να τηρούν ψυχραιμία και να ακολουθούν ειδικές οδηγίες προστασίας κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό.
  • Εντός σπιτιού, συνιστάται κάλυψη κάτω από ανθεκτικά έπιπλα ή προστασία κεφαλιού σε κεντρικό σημείο, αποφεύγοντας παράθυρα και έπιπλα που μπορεί να τραυματίσουν.
  • Σε δημόσιους ή εμπορικούς χώρους, οι πολίτες πρέπει να παραμένουν σταθεροί και να αποφεύγουν το πανικό και την άτακτη έξοδο.
  • Μετά το σεισμό, πρέπει να ελέγχεται η ασφάλεια των παρευρισκομένων, να κλείνονται οι βασικές παροχές του σπιτιού και να εκκενώνεται το κτήριο με ασφάλεια, αποφεύγοντας τη χρήση ανελκυστήρα.
  • Η χρήση τηλεφώνων πρέπει να περιορίζεται σε έκτακτες περιπτώσεις για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση των δικτύων, ενώ οδήγηση και είσοδος σε κατεστραμμένα κτήρια δεν συνιστώνται.
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Ψυχραιμία και όχι πανικό συνιστούν οι ειδικοί σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι πολίτες σε περίπτωση σεισμού.

Δείτε LIVE τι καταγράφει το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

seismostora

Δείτε LIVE τι καταγράφει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (παρακολούθηση της σεισμικότητας σε πραγματικό χρόνο τις τελευταίες 48 ώρες)

Μέτρα προστασίας από τον σεισμό

Οι πολίτες μπορούν να βρουν ειδικές οδηγίες σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια του σεισμού και μετά την σεισμική δόνηση στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας. Ακολουθούν οι οδηγίες:

Όταν γίνεται σεισμός

Αν είστε μέσα στο σπίτι

  • Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
  • Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο), γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του.
  • Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, γονατίστε στο μέσον του δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας. Απομακρυνθείτε από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σας τραυματίσουν.
  • Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι.
  • Μην βγείτε στο μπαλκόνι.

Αν είστε σε ψηλό κτήριο

  • Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.

Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα

  • Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
  • Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση.
  • Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τις εξόδους γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε.

Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο

  • Απομακρυνθείτε από χώρους που βρίσκονται κάτω από κτίρια, τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια.
  • Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύψτε το κεφάλι σας με αυτά.

Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο

  • Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε με προσοχή το αυτοκίνητο ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία.
  • Αποφύγετε να περάσετε από σήραγγες, γέφυρες ή υπέργειες διαβάσεις.

Τι να κάνετε μετά τον σεισμό αν είστε μέσα στο σπίτι

  • Προετοιμαστείτε για τυχόν μετασεισμούς.
  • Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό σας και τους γύρω σας για πιθανούς τραυματισμούς
  • Αν υπάρχουν βαριά τραυματισμένοι μην τους μετακινείτε.
  • Εκκενώστε το κτήριο από το κλιμακοστάσιο (μην χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα), αφού πρώτα κλείσετε τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού.
  • Καταφύγετε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο.
  • Ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών και μην δίνετε σημασία σε φημολογίες.
  • Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητό σας ώστε να μην γίνετε εμπόδιο στο έργο των συνεργείων διάσωσης.
  • Χρησιμοποιείστε το σταθερό ή κινητό τηλέφωνό σας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί προκαλείται υπερφόρτωση των τηλεφωνικών δικτύων.
  • Αποφύγετε να μπείτε στο σπίτι σας αν βλέπετε βλάβες, κομμένα καλώδια, διαρροή υγραερίου ή φυσικού αερίου.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις για τους σεισμούς στην Ελλάδα

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