Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Φωτογραφήθηκε σαν μητέρα που θηλάζει με μια κούκλα στην αγκαλιά

Snapshot Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του New York Magazine ως θηλάζουσα μητέρα, κρατώντας μια κούκλα μωρό.

Στη συνέντευξή της, μίλησε για τη μητρότητα, τον χωρισμό της και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε μετά τη γέννηση του γιου της.

Περιέγραψε την αλλαγή της προσωπικότητάς της από «καλό κορίτσι» σε μια πιο δυναμική και ανεξάρτητη γυναίκα μετά τον γάμο και τη μητρότητα.

Αναφέρθηκε στα δύσκολα χρόνια των ραντεβού ως ανύπαντρη μητέρα και την προσπάθειά της να ανακτήσει τη δύναμη και την επιθυμία της.

Μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της φωτογράφησης και παλαιότερες τρυφερές στιγμές με τον γιο της. Snapshot powered by AI

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι πόζαρε ως μητέρα που θηλάζει για το εξώφυλλο του New York Magazine, παραχωρώντας παράλληλα μια συνέντευξη με κεντρικό θέμα τη μητρότητα. Το γνωστό μοντέλο, που πρόσφατα έκλεισε τα 35 της χρόνια έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Ρομέν Γαβρά, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μερικά στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της φωτογράφισης.

Στο υλικό που δημοσίευσε, εμφανίζεται με ένα ανοιχτό μαύρο δερμάτινο σακάκι και ασορτί παντελόνι, κρατώντας μια κούκλα-μωρό για τις ανάγκες του κόνσεπτ. Ανάμεσα στις φωτογραφίες, η Ραταϊκόφσκι πρόσθεσε και μια παλαιότερη, τρυφερή λήψη με τον πεντάχρονο σήμερα γιο της από την περίοδο που ήταν βρέφος.

https://www.instagram.com/p/DZe1Q5Pj4jh/

Έξι μήνες μετά τη γέννηση του γιου μου, ο σύζυγός μου και εγώ σταματήσαμε να κάνουμε σεξ

Σε ένα νέο δοκίμιο, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι αναλογίζεται τα ραντεβού ως ανύπαντρη μητέρα και πώς έμαθε να ανακτά τη δική της δύναμη και επιθυμία.

Λίγους μήνες πριν από τα 30ά γενέθλιά της, η Ραταϊκόφσκι γέννησε τον γιο της. «Και μετά, σε μια χρονική περίοδο που ένιωθα ότι ήταν ταυτόχρονα άμεση και βασανιστικά αργή, ο γάμος μου κατέρρευσε», γράφει. «Έξι μήνες μετά τη γέννηση του γιου μου, ο σύζυγός μου και εγώ σταματήσαμε να κάνουμε σεξ. Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, χωρίσαμε». Δεν είχε ξαναβγεί ποτέ ραντεβού. Αλλά «στα χρόνια που οδήγησαν στο να γίνω μητέρα, άρχισα να αγανακτώ βαθιά με την αφέλεια και την ανισότητα που μου άφησε το να είμαι καλό κορίτσι.

Αποφάσισα να γίνω ένα νέο είδος γυναίκας. Ήθελα να καταστρέψω τη Madonna, το ξεχωριστό κορίτσι που είχα δουλέψει τόσο σκληρά για να γίνω πριν ένα μωρό οκτώ κιλών σκίσει τον κόλπο μου στα δύο, και να την αντικαταστήσω με την πόρνη», γράφει.

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