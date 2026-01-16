Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Έφερε τον Άγιο Βαλεντίνο νωρίτερα ποζάροντας με κόκκινα εσώρουχα

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ήρθε νωρίτερα για την Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

Το 34χρονο μοντέλο μοιράστηκε το πρωί της Παρασκευής (16/1) ένα αποκαλυπτικό βίντεο στο Instagram, φορώντας μόνο ένα διάφανο κόκκινο σετ εσωρούχων.

Το τρίπτυχο σύνολο προέρχεται από τη συλλογή Laced with Love Valentine’s Collection του brand Lounge, η οποία περιλαμβάνει κόκκινα και μαύρα κεντημένα κομμάτια που ανεβάζουν τη θερμοκρασία.

Στο καυτό Instagram βίντεο, γονατίζει στο πάτωμα του διαμερίσματός της μπροστά από δύο ολόσωμους καθρέφτες και παίρνει μία εντυπωσιακή πόζα, καθώς παίζει με τα μαλλιά της.

Φυσικά, οι θαυμαστές της ενθουσιάστηκαν στα σχόλια. «Θεέ μου, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Θεέ μου, Έμιλι», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος σχολίασε: «Απολύτως θει».

Η πρωταγωνίστρια του Gone Girl είχε συμμετάσχει και το περασμένο φθινόπωρο σε καμπάνια του ίδιου brand, φορώντας ένα φούξια σετ εσωρούχων με λουλούδια, καθώς και ένα καφέ σετ σουτιέν και σλιπ.

Η Ρατακόφσκι είναι γνωστή για τις εμφανίσεις της με εσώρουχα· πέρσι ήταν το πρόσωπο της καμπάνιας της Intimissimi για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, υιοθετώντας ένα σαγηνευτικό look με ένα έντονο κόκκινο σετ.

