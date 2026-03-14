Καλαμαριά: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 23χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 20χρονου

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο 23χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το βράδυ της Πέμπτης τον 20χρονο Κλεομένη στην Καλαμαριά, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Η αστυνομία εξακολουθεί να προσπαθεί να ξετυλίξει το κουβάρι της αιματηρής επίθεσης, εξετάζοντας δύο βασικά σενάρια: αν πρόκειται για στημένο καρτέρι θανάτου ή για προγραμματισμένο ραντεβού που κατέληξε σε τραγωδία.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, περίπου στις 22:00, σε μια ήρεμη γειτονιά της Καλαμαριάς, όπου δεν υπάρχουν καταστήματα, ούτε κάποιο γήπεδο σε κοντινή απόσταση. Το στοιχείο αυτό έχει τραβήξει την προσοχή των αστυνομικών, καθώς θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο τα εμπλεκόμενα άτομα να συναντήθηκαν τυχαία στο συγκεκριμένο σημείο και ώρα.

Ο βασικός ύποπτος, 23 ετών που παραδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης

Μένει κοντά στο σημείο ο φερόμενος δράστης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος κατοικεί κοντά στο σημείο της επίθεσης. Ο νεαρός φέρεται να είναι φίλος του Άρη, ενώ η παρέα του θύματος φαίνεται πως προέρχεται από άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της πόλης. Το γεγονός αυτό ενισχύει τα σενάρια ότι είτε είχε προηγηθεί συνεννόηση για συνάντηση, είτε κάποιος περίμενε τον άλλον στο σημείο.

Ο ισχυρισμός του 23χρονου: «Δέχθηκα επίθεση από πέντε άτομα»

Ο 23χρονος, φερόμενος δράστης, δίνει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν εκείνος που δέχθηκε αρχικά επίθεση από ομάδα πέντε ατόμων. Όπως ισχυρίζεται, δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές, ενώ στην προσπάθειά του να αμυνθεί άρπαξε ένα μαχαίρι που βρισκόταν πεσμένο στο έδαφος. Υποστηρίζει επίσης ότι το μαχαίρι δεν του ανήκε και ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά τους ισχυρισμούς του, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 23χρονος φέρει δύο τραύματα στο σώμα του, τα οποία ερευνάται αν προέρχονται από τη συμπλοκή της μοιραίας νύχτας.

Η κατάθεση των φίλων του θύματος

Από την άλλη πλευρά, φίλοι του 20χρονου που βρίσκονταν μαζί του υποστηρίζουν μια διαφορετική εκδοχή. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν στις αρχές, ο Κλεομένης δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση πισώπλατα από άγνωστο άτομο, χωρίς να μπορέσουν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ξεκίνησε το περιστατικό.

Στο μικροσκόπιο και το οπαδικό κίνητρο

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με οπαδικά κίνητρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος Κλεομένης δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές ούτε είχε καταγραφεί συμμετοχή του σε οργανωμένους οπαδούς. Παρόλα αυτά, η στάση τόσο του φερόμενου δράστη όσο και των φίλων του θύματος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η αιματηρή συμπλοκή να σχετίζεται με οπαδικές αντιπαραθέσεις.

Η νεκροψία θα δώσει απαντήσεις

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας θεωρείται η νεκροψία – νεκροτομή, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος έφερε δύο τραύματα από μαχαίρι ψηλά στην πλάτη και στον θώρακα, στοιχεία που θα εξεταστούν από τον ιατροδικαστή ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου και η κατεύθυνση των χτυπημάτων.

Κρίσιμες οι μαρτυρίες αυτοπτών. Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναμένουν και τις καταθέσεις των φίλων που βρίσκονταν στο σημείο αλλά και πιθανών αυτοπτών μαρτύρων. Οι μαρτυρίες αυτές ενδέχεται να ρίξουν φως στα κρίσιμα λεπτά της συμπλοκής και να αποκαλύψουν πώς ακριβώς ξεκίνησε το περιστατικό που οδήγησε στο μοιραίο χτύπημα.

Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά για να αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για προμελετημένη ενέδρα ή για μια βίαιη συμπλοκή που ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

