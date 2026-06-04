Περιπέτεια για τον Κρις Χέμσγουορθ και την οικογένειά του: Τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση σε πτήση
Το αστείο περιστατικό που αποκάλυψε ο 42χρονος ηθοποιός
Ο Κρις Χέμσγουρθ αποκάλυψε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του βρέθηκαν σε μια άβολη κατάσταση όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση σε διεθνή πτήση εξαιτίας ενός μπλεξίματος με τα διαβατήρια των παιδιών τους.
Ο πρωταγωνιστής του «Thor» και η σύζυγός του, Έλσα Πατάκι, μίλησαν για το περιστατικό σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο Harper’s Bazaar.
«Μια φορά πήγα στο αεροδρόμιο έχοντας μαζί μου το διαβατήριο της κόρης μου αντί για εκείνο του γιου μου», παραδέχθηκε ο Χέμσγουορθ.
Ο ηθοποιός, που έχει αποκτήσει με την Έλσα Πατάκι την κόρη τους, Ίντια Ρόουζ, καθώς και τους δίδυμους γιους τους, Σάσα και Τρίσταν, εξήγησε ότι προσπάθησε να περάσει τον έλεγχο ασφαλείας υποστηρίζοντας πως το διαβατήριο ανήκε στο παιδί που ταξίδευε. «Μοιάζουν κάπως μεταξύ τους», σχολίασε χαριτολογώντας.
Η σύζυγός του, ωστόσο, δεν φάνηκε να συμφωνεί με την εκτίμησή του και έσπευσε να τον διορθώσει με χιούμορ, απαντώντας: «Δεν μοιάζουν καθόλου».
Το περιστατικό προκάλεσε αμηχανία στο ζευγάρι και είχε ως αποτέλεσμα να μην τους επιτραπεί η επιβίβαση, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι σταρ του Χόλιγουντ δεν γλιτώνουν από τα απρόοπτα της καθημερινότητας.
«Της είπα: “Αυτή είναι η κόρη μου”», θυμάται ο 42χρονος ηθοποιός να λέει στον υπάλληλο ασφαλείας του αεροδρομίου, για να λάβει την αποστομωτική απάντηση: «Αυτό είναι αγόρι». «Οπότε, ναι, δεν πέτυχε ιδιαίτερα αυτό το σχέδιο», σχολίασε με χιούμορ ο Χέμσγουορθ.