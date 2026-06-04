Μέριλιν Μονρόε: Νέο ντοκιμαντέρ «φωτίζει» την άγνωστη μάχη της με σοβαρή ασθένεια

Η σιωπηλή μάχη της εμβληματικής σταρ του Χόλιγουντ με μία πάθηση που άλλαξε καταλυτικά την ζωή της

Ανθή Κουρεντζή

Μέριλιν Μονρόε: Νέο ντοκιμαντέρ «φωτίζει» την άγνωστη μάχη της με σοβαρή ασθένεια
Η Μέριλιν Μονρόε / AP
LIFESTYLE
4'
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Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την ενδομητρίωση, με τίτλο «End of the Cycle», στο οποίο συμμετέχουν η Amy Schumer, η Julianne Hough και άλλες γνωστές προσωπικότητες, επιχειρεί να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την κληρονομιά της Μέριλιν Μονρόε, εστιάζοντας στη σιωπηλή μάχη της με την εξουθενωτική ασθένεια.

Σύμφωνα με την ταινία, οι πολλαπλές αποβολές που υπέστη η Μονρόε, οι συχνές και συχνά ανεξήγητες νοσηλείες της, αλλά και η φήμη της ως «δύσκολης» συνεργάτιδας ενδέχεται να συνδέονταν με τα σοβαρά συμπτώματα της ενδομητρίωσης, μιας χρόνιας πάθησης που προκαλεί έντονο πόνο και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής.

«Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι ακριβής», δήλωσε η συν-σκηνοθέτιδα του ντοκιμαντέρ, Σάμι Τζέι, κατά τη διάρκεια προβολής στο ξενοδοχείο Whitby.

Marilyn Monroe

Η Μέριλιν Μονρόε / AP

«Αν κάποιος μιλήσει αρνητικά για τη Μέριλιν Μονρόε, μπορεί να ανατρέξει σε αυτή την ιστορία και να καταλάβει ότι περνούσε μια σοβαρή ασθένεια σε μια εποχή όπου δεν μπορούσε να μιλήσει ανοιχτά γι’ αυτήν, ούτε υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ακουστεί η φωνή της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Τζέι υπογράμμισε ότι η θρυλική πρωταγωνίστρια της ταινίας «Gentlemen Prefer Blondes» πιθανότατα βίωνε τον πόνο και τις δυσκολίες της ασθένειας σε απόλυτη μοναξιά, χωρίς την κατανόηση και την υποστήριξη που θα μπορούσε να βρει μια γυναίκα σήμερα.

Η Σάμι Τζέι, η οποία πάσχει και η ίδια από ενδομητρίωση, επισήμανε ότι η συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε αποτελεί αφορμή για προβληματισμό σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση της νόσου.

«Κοιτάζεις τι έχει αλλάξει και τι δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 100 χρόνια όσον αφορά τις θεραπείες και τα φάρμακα και διαπιστώνεις ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Vivien Leigh,Sir Laurence Olivier,Marilyn Monroe,Arthur Miller

Η Μέριλιν Μονρόε / AP

Η ενδομητρίωση είναι μια χρόνια πάθηση κατά την οποία ιστός παρόμοιος με εκείνον που επενδύει το εσωτερικό της μήτρας αναπτύσσεται εκτός αυτής, προκαλώντας συχνά έντονο πόνο, φλεγμονές και προβλήματα γονιμότητας. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, ενώ η διάγνωσή της συνήθως επιβεβαιώνεται μόνο μέσω χειρουργικής επέμβασης. Υπολογίζεται ότι περίπου 200 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με τη νόσο.

Τη διάγνωση της Μέριλιν Μονρόε είχε επιβεβαιώσει και ο συγγραφέας Anthony Summers στο βιβλίο του «Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe», έπειτα από πληροφορίες που έλαβε από τον γιατρό της ηθοποιού.

Στο βιβλίο του αναφέρει ότι η πάθηση ήταν τόσο σοβαρή, ώστε επηρέασε καθοριστικά κάθε πτυχή της ζωής της σταρ. Όπως γράφει, η ενδομητρίωση συνέβαλε στην κατάρρευση των γάμων της, στην αδυναμία της να αποκτήσει παιδιά, στις δυσκολίες της επαγγελματικής της πορείας και, τελικά, στην επιδείνωση της συνολικής της υγείας.

Marilyn Monroe

Η Μέριλιν Μονρόε / AP

Ο συγγραφέας σημειώνει ακόμη ότι, σε μια εποχή όπου δεν υπήρχαν αποτελεσματικές συντηρητικές χειρουργικές μέθοδοι ή σύγχρονες φαρμακευτικές θεραπείες, η Μονρόε κατέφευγε ολοένα και περισσότερο σε ισχυρά παυσίπονα, ηρεμιστικά και υπνωτικά φάρμακα για να διαχειριστεί τον πόνο της, γεγονός που φέρεται να οδήγησε σε εξάρτηση από φαρμακευτικές ουσίες.

Ένα από τα πιο συγκινητικά περιστατικά που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ αφορά μια χειρόγραφη σημείωση που άφησε η Μέριλιν Μονρόε στον γιατρό της πριν υποβληθεί σε σκωληκοειδεκτομή τον Απρίλιο του 1952.

Σύμφωνα με την ταινία, η ηθοποιός είχε κολλήσει το σημείωμα πάνω στην κοιλιά της, εκλιπαρώντας τον γιατρό να προστατεύσει τη δυνατότητά της να αποκτήσει παιδιά.

Marilyn Monroe

Η Μέριλιν Μονρόε / AP

«Σώστε, σας παρακαλώ — δεν μπορώ να το ζητήσω αρκετά — ό,τι μπορείτε. Είμαι στα χέρια σας. Έχετε παιδιά και πρέπει να ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σας παρακαλώ, δρ. Ράμπγουιν. Ξέρω ότι με κάποιον τρόπο θα τα καταφέρετε», έγραφε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα κατέληγε με μια ακόμη πιο αγωνιώδη παράκληση: «Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Για όνομα του Θεού, αγαπητέ γιατρέ, μην αφαιρέσετε τις ωοθήκες μου».

Η σημείωση αναδεικνύει τον βαθύ πόθο της Μονρόε να γίνει μητέρα, αλλά και τον φόβο της ότι οι επεμβάσεις και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε θα της στερούσαν αυτή τη δυνατότητα.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν επίσης η Ολυμπιονίκης Brittany Brown, η ηθοποιός Janel Parrish, γνωστή από τη σειρά «Pretty Little Liars», καθώς και η Foláké Olówòfóyèkù από τη σειρά «Bob Hearts Abishola».

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