Οι ακτινογραφίες της Μέριλιν Μονρόε βγήκαν σε δημοπρασία

Μετά το θάνατό της, προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα της ηθοποιού συνεχίζουν να εμφανίζονται σε δημοπρασίες, διατηρώντας ζωντανή την παρουσία της στη λαϊκή κουλτούρα.

Για τα 100 χρόνια από την γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ο οίκος δημοπρασιών Julien's Auctions έβγαλε προς πώληση ιατρικές φωτογραφίες της ηθοποιού. Ανάμεσά τους μια ακτινογραφία θώρακος που ελήφθη στο νοσοκομείο Cedars of Lebanon το 1954. Η περιγραφή αναφέρει ότι η εικόνα δείχνει τη σπονδυλική στήλη της Μονρόε, μέρος των πλευρών και το περίγραμμα του στήθους της ηθοποιού.

Για ειδικούς γνώστες, η επιλογή περιελάμβανε και άλλες ιατρικές εικόνες. Το Artnet γράφει ότι μια σειρά τεσσάρων ακτινογραφιών από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 βγήκε σε δημοπρασία και το Indy100 διευκρινίζει: ανάμεσά τους υπάρχουν εικόνες των εντέρων και της χοληδόχου κύστης. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής, όπως ήταν αναμενόμενο, πήγε στην ακτινογραφία θώρακος. Σύμφωνα με το Indy100, η τιμή του ήταν 2250 $ τη στιγμή της δημοσίευσης.

Η ιδέα της πώλησης των ιατρικών αρχείων της ηθοποιού έχει ήδη προκαλέσει διαμάχη στα κοινωνικά δίκτυα. Ορισμένοι χρήστες βρήκαν τέτοιες παρτίδες πολύ προσωπικές και δυσάρεστες.

Η Μέριλιν Μονρόε εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της αμερικανικής ποπ κουλτούρας. Το πραγματικό της όνομα είναι Norma Jeane Mortenson. Γεννήθηκε την 1η Ιουνίου 1926 στο Λος Άντζελες, πέρασε τα παιδικά της χρόνια σε ανάδοχες οικογένειες και ορφανοτροφεία και ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο.

Η Μονρόε εμφανίστηκε στον κινηματογράφο στα τέλη της δεκαετίας του 1940, αλλά η πραγματική φήμη της ήρθε τη δεκαετία του 1950. Οι πιο διάσημες ταινίες με τη συμμετοχή της ήταν οι «Gentlemen Prefer Blondes», «The Seven Year Itch», «Only Girls in Jazz» και «How to Marry a Millionaire».

Ταυτόχρονα, μια περίπλοκη προσωπική ζωή κρυβόταν πίσω από τη γυαλιστερή εικόνα. Η Μονρόε ήταν παντρεμένη με τον παίκτη του μπέιζμπολ Joe DiMaggio και τον θεατρικό συγγραφέα Arthur Miller, αλλά και οι δύο γάμοι κατέληξαν σε διαζύγιο.

Η Μέριλιν Μονρόε πέθανε στις 5 Αυγούστου 1962, στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Ήταν 36 ετών. Η επίσημη αιτία θανάτου ήταν υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Η έρευνα θεώρησε το περιστατικό πιθανή αυτοκτονία, αλλά οι συνθήκες του θανάτου της ηθοποιού παραμένουν αντικείμενο διαφωνιών, φημών και θεωριών συνωμοσίας εδώ και δεκαετίες.

Μετά το θάνατο της Μονρόε, η εικόνα της πήρε μυθικές διαστάσεις και οτιδήποτε έχει σχέση μαζί της προσωπικά αντικείμενα, φωτογραφίες, ιατρικά έγγραφα και ακόμη και ασυνήθιστα αντικείμενα εμφανίζονται τακτικά σε δημοπρασίες.