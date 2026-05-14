Οι ακτινογραφίες της Μέριλιν Μονρόε βγήκαν σε δημοπρασία

Η δημοπράτηση τόσο προσωπικών στοιχείων, όπως ιατρικά δεδομένα για τη γυναίκα - μύθο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις 

Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι ακτινογραφίες της Μέριλιν Μονρόε βγήκαν σε δημοπρασία
AP
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο οίκος Julien's Auctions δημοπράτησε ιατρικές ακτινογραφίες της Μέριλιν Μονρόε, συμπεριλαμβανομένης ακτινογραφίας θώρακος του 1954 από το νοσοκομείο Cedars of Lebanon.
  • Η δημοπρασία περιλάμβανε επίσης ακτινογραφίες εντέρων και χοληδόχου κύστης της ηθοποιού από τις αρχές της δεκαετίας του 1950.
  • Η πώληση των προσωπικών ιατρικών αρχείων προκάλεσε αντιδράσεις και διαμάχη στα κοινωνικά δίκτυα λόγω του ιδιωτικού χαρακτήρα τους.
  • Η Μέριλιν Μονρόε, με πραγματικό όνομα Norma Jeane Mortenson, υπήρξε σημαντικό σύμβολο της αμερικανικής ποπ κουλτούρας και πέθανε το 1962 από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών σε ηλικία 36 ετών.
  • Μετά το θάνατό της, προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα της ηθοποιού συνεχίζουν να εμφανίζονται σε δημοπρασίες, διατηρώντας ζωντανή την παρουσία της στη λαϊκή κουλτούρα.
Snapshot powered by AI

Για τα 100 χρόνια από την γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ο οίκος δημοπρασιών Julien's Auctions έβγαλε προς πώληση ιατρικές φωτογραφίες της ηθοποιού. Ανάμεσά τους μια ακτινογραφία θώρακος που ελήφθη στο νοσοκομείο Cedars of Lebanon το 1954. Η περιγραφή αναφέρει ότι η εικόνα δείχνει τη σπονδυλική στήλη της Μονρόε, μέρος των πλευρών και το περίγραμμα του στήθους της ηθοποιού.

Για ειδικούς γνώστες, η επιλογή περιελάμβανε και άλλες ιατρικές εικόνες. Το Artnet γράφει ότι μια σειρά τεσσάρων ακτινογραφιών από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 βγήκε σε δημοπρασία και το Indy100 διευκρινίζει: ανάμεσά τους υπάρχουν εικόνες των εντέρων και της χοληδόχου κύστης. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής, όπως ήταν αναμενόμενο, πήγε στην ακτινογραφία θώρακος. Σύμφωνα με το Indy100, η τιμή του ήταν 2250 $ τη στιγμή της δημοσίευσης.

Η ιδέα της πώλησης των ιατρικών αρχείων της ηθοποιού έχει ήδη προκαλέσει διαμάχη στα κοινωνικά δίκτυα. Ορισμένοι χρήστες βρήκαν τέτοιες παρτίδες πολύ προσωπικές και δυσάρεστες.

Η Μέριλιν Μονρόε εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της αμερικανικής ποπ κουλτούρας. Το πραγματικό της όνομα είναι Norma Jeane Mortenson. Γεννήθηκε την 1η Ιουνίου 1926 στο Λος Άντζελες, πέρασε τα παιδικά της χρόνια σε ανάδοχες οικογένειες και ορφανοτροφεία και ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο.

Η Μονρόε εμφανίστηκε στον κινηματογράφο στα τέλη της δεκαετίας του 1940, αλλά η πραγματική φήμη της ήρθε τη δεκαετία του 1950. Οι πιο διάσημες ταινίες με τη συμμετοχή της ήταν οι «Gentlemen Prefer Blondes», «The Seven Year Itch», «Only Girls in Jazz» και «How to Marry a Millionaire».

Ταυτόχρονα, μια περίπλοκη προσωπική ζωή κρυβόταν πίσω από τη γυαλιστερή εικόνα. Η Μονρόε ήταν παντρεμένη με τον παίκτη του μπέιζμπολ Joe DiMaggio και τον θεατρικό συγγραφέα Arthur Miller, αλλά και οι δύο γάμοι κατέληξαν σε διαζύγιο.

Η Μέριλιν Μονρόε πέθανε στις 5 Αυγούστου 1962, στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Ήταν 36 ετών. Η επίσημη αιτία θανάτου ήταν υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Η έρευνα θεώρησε το περιστατικό πιθανή αυτοκτονία, αλλά οι συνθήκες του θανάτου της ηθοποιού παραμένουν αντικείμενο διαφωνιών, φημών και θεωριών συνωμοσίας εδώ και δεκαετίες.

Μετά το θάνατο της Μονρόε, η εικόνα της πήρε μυθικές διαστάσεις και οτιδήποτε έχει σχέση μαζί της προσωπικά αντικείμενα, φωτογραφίες, ιατρικά έγγραφα και ακόμη και ασυνήθιστα αντικείμενα εμφανίζονται τακτικά σε δημοπρασίες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:21LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η Κύπρος στον τελικό - Ποιες χώρες πέρασαν από τον Β’ ημιτελικό

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Κρούσματα μηνιγγίτιδας σε κολέγιο - Ένας νεκρός

23:59LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η Ντέλτα Γκούντρεμ της Αυστραλίας είναι η φετινή σταρ

23:56LIFESTYLE

Οι ακτινογραφίες της Μέριλιν Μονρόε βγήκαν σε δημοπρασία

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Επαναλειτουργεί η στάση «Ζάππειο» - Κανονικά τα δρομολόγια σε ολόκληρη τη Γραμμή 6

23:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για το ακίνητο: «Εισπράττω 1.000€/μήνα ενοίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νεκρή 66χρονη τουρίστρια σε πισίνα

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πάρκινγκ όπου… χωράει - Αδιανόητη στάθμευση απέναντι από το Δημαρχείο

23:21LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιος είναι ο Δανός εκπρόσωπος που αποθεώθηκε στον Β’ ημιτελικό

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τραυματίστηκαν γονείς και παιδί σε σοβαρό τροχαίο

23:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σιμόπουλος: «Είναι θέμα ότι δυο πρώην πρωθυπουργοί θα λείπουν από το συνέδριο»

23:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Συνοριακής Φρουράς, Μάικλ Μπανκς

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η Κρήτη έχει συνέχεια σεισμούς - Το ΑΙ έχει την απάντηση

23:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα - «Όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!»

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ ενδέχεται να αναλάβει δράση κατά του Ιράν μετά το ταξίδι του στην Κίνα

22:57LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Β’ ημιτελικός: Η Antigoni παρέσυρε την Ευρώπη στον ρυθμό του «Jalla»

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι ισχύει με προθεσμίες και πρόστιμα

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Οι τιμές του ρωσικού πετρελαίου έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 12.800.000 ευρώ

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

22:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Υπέκυψε και η δεύτερη 17χρονη

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στη Χαλκίδα: Μαθητές σχολείου από την Αθήνα πολιορκούν ξενοδοχείο μετά από επίθεση ηλικιωμένης

22:57LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Β’ ημιτελικός: Η Antigoni παρέσυρε την Ευρώπη στον ρυθμό του «Jalla»

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο

22:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Σουηδίας «έχασε» τη φωνή της - Τι θα γίνει με τη συμμετοχή της στον τελικό;

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Ιράκ: Οικογένεια σκότωσε τη 15χρονη κόρη επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον εξάδελφό της και το γιόρτασαν

21:27LIFESTYLE

Eurovision 2026: Viral βίντεο με τον γιο της εκπροσώπου της Λετονίας να τραγουδά «Ferto»

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο: Ενορχήστρωσε τη δολοφονία του συζύγου της με οξύ - Πίστευε πως θα γίνει πλούσια

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νεκρή 66χρονη τουρίστρια σε πισίνα

21:07ΕΘΝΙΚΑ

 Νέα τουρκική πρόκληση: Απείλησαν με «πενηντάρι» πολυβόλο ψαράδες - Βίντεο

23:59LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η Ντέλτα Γκούντρεμ της Αυστραλίας είναι η φετινή σταρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ