Δολοφονία στην Καλαμαριά: Άλλαξε την κατάθεσή του ο 23χρονος - Είχε πάνω του το μαχαίρι

Ο κατηγορούμενος παραδόθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης συνοδευόμενος από δικηγόρο και φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο.

Στη σύλληψη του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο 23χρονος φερόμενος δράστης παρουσιάστηκε στην ΕΛΑΣ συνοδεία του δικηγόρου του.

Όπως ισχυρίστηκε δέχθηκε επίθεση από πέντε άτομα που τον χτυπούσαν με τα χέρια. Κάποια στιγμή ενώ ήταν πεσμένος κάτω είδε ένα μαχαίρι, το πήρε να αμυνθεί και χτύπησε τον 20χρονο, στον οποίο δεν σκόπευε να κάνει κακό.

Ωστόσο, σύμφωνα με το MEGA, ο 23χρονος στη συνέχεια άλλαξε την κατάθεσή του, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες ήταν τρεις και ότι το μαχαίρι το είχε ο ίδιος. Μεταξύ άλλων, φέρεται να είπε επίσης στους αστυνομικούς ότι «εγώ το θύμα το γνώριζα», χωρίς να έχει γίνει γνωστό πώς και από πού το γνώριζε.

Αυτός είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης

Λίγο μετά τις 16.00 έφτασε στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, πήγε κατευθείαν στον δεύτερο όροφο, όπου στεγάζονται τα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας και είπε ότι του επιτέθηκαν στην Καλαμαριά, απρόκλητα πέντε άτομα. Τον χτυπούσαν με τα χέρια στο πρόσωπο, έπεσε στο πάτωμα, ενώ πληροφορίες λένε ότι φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο.

Ο βασικός ύποπτος, 23 ετών που παραδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης

Δύο μαχαιριές δέχτηκε ο 20χρονος

Δύο τραύματα που έγιναν με μαχαίρι, φέρει σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πηγές του thestival.gr o 20χρονος που δέχτηκε δολοφονική επίθεση χτες σε δρόμο της Καλαμαριάς. Συγκεκριμένα, το θύμα φέρει ένα τραύμα αριστερά μπροστά στον θώρακα κι ένα δεύτερα δεξιά πίσω στην πλάτη.

Στη σορό του 20χρονου που έχει ήδη μεταφερθεί στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, έχει γίνει λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές και DNA εξετάσεις ενώ σύμφωνα με απόφαση της καθηγήτριας Ιατρικής και Διευθύντριας της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, Λήδας Κοβάτση αναμένεται να γίνει αξονική στη σορό προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς και στη συνέχεια να γίνει η νεκροψία- νεκροτομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να γίνει η αξονική την προσεχή Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 8 το πρωί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ενώ εξετάζεται αν μπορεί να βρεθεί άλλο νοσοκομείο της πόλης που να διενεργήσει νωρίτερα την αξονική και να προχωρήσει η νεκροψία- νεκροτομή.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του thestival.gr ως δράστης φέρεται ένας νεαρός ο οποίος πάρκαρε στην πυλωτή της πολυκατοικίας επί της οδού Παπαδημητρίου το αυτοκίνητο του (λευκού χρώματος) και στη συνέχεια να εξαφανίστηκε με τις αστυνομικές αρχές να τον αναζητούν.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να εντοπιστούν τα κίνητρα της δολοφονίας, αν είναι οπαδικά ή αν είναι προσωπικά και συλλέγουν μαρτυρίες από το οικείο και φιλικό περιβάλλον του θύματος καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

Εξάλλου, στο σημείο της δολοφονίας νωρίτερα σήμερα η καθηγήτρια και διευθύντρια της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, κ. Κοβάτση πραγματοποίησε εκτεταμένη αυτοψία για να συλλέξει και η ίδια στοιχεία στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο πόρισμα της.

