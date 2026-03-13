Καλαμαριά: Συνελήφθη ο 23χρονος που ταυτοποιήθηκε για την δολοφονία του 20χρονου

Στη σύλληψη του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Νωρίτερα σήμερα ο 23χρονος φερόμενος δράστης παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Καλαμαριάς, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε εμφανή τραύματα, γεγονός που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης. Η προσαγωγή του έγινε στο πλαίσιο των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες της δολοφονίας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα ιατροδικαστικών εξετάσεων.

Οι τελευταίες στιγμές του 20χρονου πριν καταρρεύσει

Βίντεο ντοκουμέντο του Newsbomb βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Στο οπτικό υλικό διακρίνονται δύο άτομα να τρέχουν μπροστά από τον νεαρό, ενώ ο ίδιος φαίνεται να τους ακολουθεί με μεγάλη δυσκολία. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις εικόνες, ο 20χρονος έχει ήδη δεχθεί το μοιραίο χτύπημα με μαχαίρι και κινείται με αργά βήματα, εμφανώς τραυματισμένος.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο νεαρός καταρρέει αιμόφυρτος δίπλα σε κάδους απορριμμάτων στην οδό Αργοναυτών.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός ύποπτος, 23 ετών, παραδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 13 Μαρτίου στις αστυνομικές Αρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, ο φερόμενος ως δράστης αποφάσισε να παρουσιαστεί αυτοβούλως στην αστυνομία αφού προηγουμένως συνεννοήθηκε με τον δικηγόρο του. Ο 23χρονος ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε επίθεση από πέντε άτομα, τα οποία τον ξυλοκόπησαν πριν βρει στο έδαφος ένα μαχαίρι.

