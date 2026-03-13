Δολοφονία Καλαμαριά: Μου επιτέθηκαν 5 άτομα - Τι ισχυρίζεται ο ύποπτος για το μαχαίρωμα του 20χρονου

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις μετά την άγρια δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (12.03), αφού πριν λίγη ώρα ο 23χρονος που θεωρείται βασικός ύποπτος για την ανθρωποκτονία, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, παραδόθηκε στις αστυνομικές Αρχές.

Ο κατηγορούμενος, αφού ταυτοποιήθηκε από τις αστυνομικές Αρχές που άρχισαν την αναζήτησή του, αποφάσισε να παρουσιαστεί αυτοβούλως με συνοδεία του νομικού παραστάτη του με τον οποίο προηγουμένως είχε έρθει σε συνεννόηση.

Όπως πληροφορείται το Newsbomb.gr, o φερόμενος ως βασικός κατηγορούμενος για την αποτρόπαια δολοφονία του 20χρονου, ισχυρίστηκε πως το βράδυ της Πέμπτης δέχτηκε ξαφνική και απρόκλητη επίθεση από πέντε άτομα, τα οποία τον ξυλοκοπούσαν.

Σύμφωνα, πάντα, με όσα υποστήριξε ο 23χρονος ύποπτος, κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού του από πέντε πρόσωπα τα οποία ισχυρίστηκε πως του ήταν άγνωστα, είδε στο έδαφος, κοντά στο σημείο όπου ήταν πεσμένος, ένα μαχαίρι.

Επιχειρώντας να αμυνθεί, σύμφωνα με τα όσα είπε ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου, πήρε το μαχαίρι και χωρίς να ξέρει πώς τραυμάτισε ένα από τα πέντε άτομα που υποστήριξε ότι του είχαν επιτεθεί και τον ξυλοκοπούσαν, χωρίς να ξέρει ποιο από τα πρόσωπα δέχτηκε τα χτυπήματα με το μαχαίρι, τα οποία, λίγα λεπτά αργότερα αποδείχτηκαν θανατηφόρα για τον 20χρονο, ο οποίος δέχτηκε στο σώμα του τα φονικά χτυπήματα.

Οι πληροφορίες που μεταφέρονται από αστυνομικές πηγές επιβεβαιώνουν, επί του παρόντος, ότι ο βασικός ύποπτος για την δολοφονική επίθεση σε βάρος του 20χρονου έφερε χτυπήματα σαν να είχε ξυλοκοπηθεί.

Δύο οι μαχαιριές που δέχτηκε ο 20χρονος

Δύο τραύματα που έγιναν με μαχαίρι, φέρει σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πηγές του thestival.gr o 20χρονος που δέχτηκε δολοφονική επίθεση χτες σε δρόμο της Καλαμαριάς. Συγκεκριμένα, το θύμα φέρει ένα τραύμα αριστερά μπροστά στον θώρακα κι ένα δεύτερα δεξιά πίσω στην πλάτη.

Στη σορό του 20χρονου που έχει ήδη μεταφερθεί στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, έχει γίνει λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές και DNA εξετάσεις ενώ σύμφωνα με απόφαση της καθηγήτριας Ιατρικής και Διευθύντριας της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, Λήδας Κοβάτση αναμένεται να γίνει αξονική στη σορό προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς και στη συνέχεια να γίνει η νεκροψία- νεκροτομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να γίνει η αξονική την προσεχή Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 8 το πρωί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ενώ εξετάζεται αν μπορεί να βρεθεί άλλο νοσοκομείο της πόλης που να διενεργήσει νωρίτερα την αξονική και να προχωρήσει η νεκροψία- νεκροτομή.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του thestival.gr ως δράστης φέρεται ένας νεαρός ο οποίος πάρκαρε στην πυλωτή της πολυκατοικίας επί της οδού Παπαδημητρίου το αυτοκίνητο του (λευκού χρώματος) και στη συνέχεια να εξαφανίστηκε με τις αστυνομικές αρχές να τον αναζητούν.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να εντοπιστούν τα κίνητρα της δολοφονίας, αν είναι οπαδικά ή αν είναι προσωπικά και συλλέγουν μαρτυρίες από το οικείο και φιλικό περιβάλλον του θύματος καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

Εξάλλου, στο σημείο της δολοφονίας νωρίτερα σήμερα η καθηγήτρια και διευθύντρια της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, κ. Κοβάτση πραγματοποίησε εκτεταμένη αυτοψία για να συλλέξει και η ίδια στοιχεία στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο πόρισμα της.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε χθες στις 10 το βράδυ της Πέμπτης (12/3) όταν η αστυνομία δέχτηκε κλήση για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο και στη συνέχεια διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και τελικά κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Από εκείνη την στιγμή σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές που άρχισαν να «χτενίζουν» την περιοχή, να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις.

Διαβάστε επίσης