Τι αλλάζει στο τριχωτό της κεφαλής όταν λούζεστε μόνο μία φορά την εβδομάδα

Είναι αρκετό το λούσιμο των μαλλιών μία φορά την εβδομάδα; Σημάδια ότι λειτουργεί και σημάδια ότι δεν λειτουργεί.

Newsbomb

Τι αλλάζει στο τριχωτό της κεφαλής όταν λούζεστε μόνο μία φορά την εβδομάδα
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το λούσιμο των μαλλιών σας μόνο μία φορά την εβδομάδα μπορεί να βοηθήσει ορισμένους να αισθάνονται λιγότερο ξηρό και ερεθισμένο το τριχωτό της κεφαλής, αλλά μπορεί να κάνει άλλους να έχουν πιο έντονη φαγούρα ή να είναι πιο επιρρεπείς σε συσσώρευση σμήγματος. Το αποτέλεσμα εξαρτάται κυρίως από τον τύπο των μαλλιών, την λιπαρότητα του τριχωτού της κεφαλής, τη χρήση του προϊόντος και το πόσο ιδρώνετε.

Δεν υπάρχει ένα καθολικά ιδανικό πρόγραμμα λουσίματος. Μια υγιεινή ρουτίνα είναι αυτή που διατηρεί το τριχωτό της κεφαλής σας άνετο, τα μαλλιά σας διαχειρίσιμα και συμπτώματα όπως νιφάδες, οσμή και κνησμό υπό έλεγχο.

Τι συμβαίνει όταν λούζεστε λιγότερο συχνά;

Το λούσιμο απομακρύνει τον ιδρώτα, την λιπαρότητα, τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, τη βρωμιά και τα υπολείμματα προϊόντων styling. Όταν λούζεστε λιγότερο συχνά, περισσότερο φυσικό λάδι (σμήγμα) παραμένει στο τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά.

Αυτό μπορεί να βοηθήσει εάν τα μαλλιά σας είναι ξηρά, σγουρά, εύθραυστα, πυκνά, με υφή ή έχουν υποστεί χημική επεξεργασία. Αυτοί οι τύποι μαλλιών συχνά χάνουν την υγρασία πιο εύκολα και το λάδι του τριχωτού της κεφαλής μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να μετακινηθεί κατά μήκος της τρίχας. Το εβδομαδιαίο λούσιμο μπορεί να μειώσει την ξηρότητα, το φριζάρισμα, την ευθραυστότητα και τον ερεθισμό από τον υπερβολικό καθαρισμό.

Το μειονέκτημα είναι η συσσώρευση ουσιών. Εάν το λάδι, ο ιδρώτας, το ξηρό σαμπουάν, τα τζελ, τα σπρέι ή τα προϊόντα που δεν ξεπλένονται παραμείνουν στο τριχωτό της κεφαλής για πολύ ώρα, τα μαλλιά μπορεί να είναι βαριά ή λιπαρά. Το τριχωτό της κεφαλής μπορεί επίσης να έχει φαγούρα, να ξεφλουδίζει, να πονάει ή να μυρίζει.

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από το εβδομαδιαίο λούσιμο;

Το λούσιμο μία φορά την εβδομάδα μπορεί να λειτουργήσει καλά για άτομα των οποίων το τριχωτό της κεφαλής παραμένει ήρεμο μεταξύ των λουσίματος και των οποίων τα μαλλιά τείνουν να είναι ξηρά παρά λιπαρά. Συχνά είναι πιο κατάλληλο για πυκνά, σγουρά.

Μπορεί να είναι λιγότερο κατάλληλο εάν έχετε λεπτά ή ίσια μαλλιά, λιπαρό τριχωτό της κεφαλής, συχνή εφίδρωση, έντονη εφίδρωση ή τακτική χρήση προϊόντων styling. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η λιπαρότητα και τα υπολείμματα μπορούν να συσσωρευτούν πιο γρήγορα, επομένως το πλύσιμο κάθε λίγες μέρες μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα.

λουσιμο μαλλια

Μπορεί το εβδομαδιαίο λούσιμο να επιδεινώσει την πιτυρίδα;

Μπορεί, ειδικά εάν η πιτυρίδα σας συνδέεται με συσσώρευση λιπαρότητας ή σμηγματορροϊκή δερματίτιδα. Η πιτυρίδα συνήθως προκαλεί νιφάδες και φαγούρα στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ οι ήπιες περιπτώσεις συχνά βελτιώνονται με απαλό, τακτικό λούσιμο ή ένα φαρμακευτικό σαμπουάν για την πιτυρίδα.

Εάν οι νιφάδες, η ερυθρότητα, ο κνησμός και η ευαισθησία του τριχωτού της κεφαλής επιδεινώνονται όταν πλένεστε λιγότερο συχνά, μην επιβάλλετε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Το τριχωτό της κεφαλής σας μπορεί να χρειάζεται πιο συχνό καθαρισμό ή στοχευμένη θεραπεία.

Πώς να το δοκιμάσετε με ασφάλεια

Εάν θέλετε να παρατείνετε το πρόγραμμα πλύσης, κάντε το σταδιακά. Μεταβείτε από το καθημερινό λούσιμο σε κάθε δεύτερη μέρα, στη συνέχεια σε κάθε λίγες μέρες, πριν δοκιμάσετε μία φορά την εβδομάδα.

Την ημέρα του πλυσίματος, κάντε μασάζ με σαμπουάν στο τριχωτό της κεφαλής αντί για όλο το μήκος των μαλλιών. Αφήστε τον αφρό να ξεπλυθεί προς τις άκρες. Το μαλακτικό συνήθως επικεντρώνεται καλύτερα στα μέσα μήκη και τις άκρες, ειδικά εάν οι ρίζες σας είναι λιπαρές.

Το ξηρό σαμπουάν μπορεί να απορροφήσει την λιπαρότητα μεταξύ των λουσιμάτων, αλλά δεν υποκαθιστά τον καθαρισμό. Εάν αφήνει υπολείμματα ή προκαλεί φαγούρα, χρησιμοποιήστε το λιγότερο συχνά.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να λούζομαι μετά από κάθε προπόνηση;

Όχι πάντα. Αν ο ιδρώτας στεγνώσει χωρίς οσμή, φαγούρα ή λιπαρότητα, το ξέπλυμα ή η αναμονή μέχρι το κανονικό σας λούσιμο μπορεί να είναι μια χαρά. Αν το τριχωτό της κεφαλής σας αισθάνεται ερεθισμένο ή βρώμικο, λουστείτε νωρίτερα.

Πώς θα ξέρω ότι το μία φορά την εβδομάδα δεν είναι αρκετό;

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν επίμονη φαγούρα, νιφάδες, οσμή, πόνο, λιπαρές ρίζες ή επιδεινούμενη ερυθρότητα του τριχωτού της κεφαλής.

Συμπέρασμα

Το λούσιμο των μαλλιών σας μία φορά την εβδομάδα μπορεί να λειτουργήσει για ξηρά, πυκνά, σγουρά μαλλιά. Αλλά για λιπαρά τριχωτά, λεπτά μαλλιά, συχνή εφίδρωση ή δέρμα επιρρεπές στην πιτυρίδα, μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση και ερεθισμό.

Το τριχωτό της κεφαλής σας θα πρέπει να καθοδηγεί το πρόγραμμα. Αν το αισθάνεστε καθαρό, ήρεμο και άνετο, το εβδομαδιαίο λούσιμο μπορεί να είναι αρκετό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, πλύνετε πιο συχνά ή μιλήστε με έναν δερματολόγο.

Πηγές:
health.com
aad.org
mayoclinic.org
clevelandclinic.org

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Βίαια επεισόδια σε μαθητικό συλλαλητήριο και συγκρούσεις με την αστυνομία - Βίντεο

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Βούτσιτς: Επί τάπητος η συνεργασία Ελλάδας - Σερβίας στην ενέργεια

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Σπαρακτική ανάρτηση από τον Υπάτιο Πατμάνογλου 9 χρόνια μετά το τροχαίο που έχασε σύζυγο και γιο - «Η πληγή δεν κλείνει, κρύβεται»

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Στα «χακί» οι γυναίκες: Τα προνόμια, η μοριοδότηση, η εκπαίδευση και οι επαγγελματικές προοπτικές

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονα φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής

19:22ΕΥ ΖΗΝ

Τι αλλάζει στο τριχωτό της κεφαλής όταν λούζεστε μόνο μία φορά την εβδομάδα

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η σορός που εντοπίστηκε ανήκει σε παιδί και έχει ρούχα παρόμοια με της 11χρονης – Τι λέει η εισαγγελέας

19:12ΕΛΛΑΔΑ

«Βουλιάζει» η Κρήτη από το επαναλαμβανόμενα μεταναστευτικά κύματα - Σχεδόν 300 σε ένα 24ωρο

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο παρουσιαστής του BBC Μάικλ Γούντς έγινε ο πρώτος κωφός Βρετανός που ανέβηκε στο Έβερεστ

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σουηδία – Ελλάδα: Με Τετέι, Παυλίδη και τριάδα στην άμυνα η Εθνική

19:06LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η έκπληξη για τα γενέθλια της Αλεξάνδρας Νίκα - Παρούσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο ύποπτος για την εξαφάνιση της 11χρονης κατηγορήθηκε 5 φορές για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς παιδιών – Τι λένε γονείς θυμάτων

18:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει αύριο το Πολιτικό Συμβούλιο - Η εσωκομματική «μάχη» και η «σκιώδης» κυβέρνηση

18:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστροφή στις προπονήσεις για Σλούκα και Ρογκαβόπουλο

18:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Έλον Μασκ «έριξε» επικό trailer της Ιλιάδας στο X και το Χόλιγουντ «τρίζει» - «Θέλετε και ολόκληρη την ταινία;»

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο εργάζονται για να φέρουν Ρωσία και Ουκρανία σε διαπραγματεύσεις

18:31LIFESTYLE

Μέριλιν Μονρόε: Νέο ντοκιμαντέρ «φωτίζει» την άγνωστη μάχη της με σοβαρή ασθένεια - «Εθίστηκε στις ουσίες για να αντέχει τον πόνο»

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

18:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ας κερδίσει τη δεύτερη θέση ο καλύτερος λαϊκιστής - Τι είπε για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ

18:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρετανία: Ανεβαίνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης - «Αγγίζουν» την Ελλάδα - Ποιους αφορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:45ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Δεν μπορεί να αναλάβει τις κόρες της 39χρονης η θεία τους

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Αγχόνη για τους δύο Πακιστανούς που βίασαν ομαδικά Γαλλίδα τουρίστρια μπροστά στα 3 παιδιά της

18:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Έλον Μασκ «έριξε» επικό trailer της Ιλιάδας στο X και το Χόλιγουντ «τρίζει» - «Θέλετε και ολόκληρη την ταινία;»

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονα φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Εντοπίστηκε σορός κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης – Ενημερώθηκε η οικογένειά της

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η σορός που εντοπίστηκε ανήκει σε παιδί και έχει ρούχα παρόμοια με της 11χρονης – Τι λέει η εισαγγελέας

19:22ΕΥ ΖΗΝ

Τι αλλάζει στο τριχωτό της κεφαλής όταν λούζεστε μόνο μία φορά την εβδομάδα

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Αθανασίου: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του δημοσιογράφου - Φωτογραφίες και βίντεο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στα Καλάβρυτα: 55χρονος πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείου και κατέληξε ο ίδιος

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Στα «χακί» οι γυναίκες: Τα προνόμια, η μοριοδότηση, η εκπαίδευση και οι επαγγελματικές προοπτικές

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Αεροδρόμιο Φρανκφούρτης: Boeing της Lufthansa χτύπησε στο έδαφος - Βίντεο

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Βίντεο 18 φάσεων που εκθέτουν την ήδη έκθετη ΚΕΔ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο: Πολτοποιήθηκε το χέρι 27χρονου σε μηχανή κιμά

19:06LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η έκπληξη για τα γενέθλια της Αλεξάνδρας Νίκα - Παρούσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε σήμερα η εθελοντική στράτευση γυναικών: Παρουσιάστηκαν στη Λαμία - Φωτογραφίες και βίντεο

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Έστησε καρτέρι στον αδελφό του και τον σκότωσε - Ισχυρίστηκε ότι ήταν ατύχημα

17:31ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έκοψαν με τροχό το ντουλάπι της Τυχεροπούλου

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Έβαλε ζώνη, πάτησε γκάζι και κατέληξε στη θάλασσα» – Το μυστήριο με το ταξί που βούτηξε στο λιμάνι

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ