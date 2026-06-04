Ανείπωτη τραγωδία στα Καλάβρυτα: 55χρονος πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείου και κατέληξε ο ίδιος

Τραγωδία δίχως τέλος σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου στα Καλάβρυτα με έναν 55χρονο τουρίστα να αφήνει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της περιοχής.

Το ζευγάρι των Βρετανών τουριστών βρισκόταν στα Καλάβρυτα για διακοπές, όταν ξαφνικά η σύζυγος του 55χρονου αισθάνθηκε αδιαθεσία. Έτσι, ο σύζυγός της αποφάσισε να τη μεταφέρει εσπευσμένα στο νοσοκομείο με γιατρούς και νοσηλευτές να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews.gr την ώρα που η γυναίκα ανάρρωνε στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ο σύζυγός της, που βρισκόταν δίπλα της, κατέρρευσε αιφνιδίως μπροστά στα μάτια της.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα και κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την ανάνηψή του, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο 55χρονος κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μέσω νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων διερευνά προανάκριση.