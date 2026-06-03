Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρή 76χρονη στην παραλία της Βεργιάς
Αναμένεται η νεκροψία - νεκροτομή
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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 76χρονη γυναίκα χθες το απόγευμα από τη θαλάσσια περιοχή της Βεργιάς του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής.
Η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε για το περιστατικό και η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
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