Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρή 76χρονη στην παραλία της Βεργιάς

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 76χρονη γυναίκα χθες το απόγευμα από τη θαλάσσια περιοχή της Βεργιάς του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής.

Η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε για το περιστατικό και η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.