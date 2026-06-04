Ο Έλον Μασκ «έριξε» επικό trailer της Ιλιάδας στο X και το Χόλιγουντ «τρίζει»

Ένα εντυπωσιακό trailer ταινίας για τον Τρωϊκό Πόλεμο έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Έλον Μάσκ, σε μια κίνηση που θεωρείται η άμεση απάντησή του στον Κρίστοφερ Νόλαν και η οποία έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση, τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά και έντονη ανησυχία για το μέλλον του Χόλιγουντ.

Η γνωστή κόντρα των δύο ανδρών, που πυροδοτήθηκε από τις αιχμηρές δηλώσεις του Μασκ για το καστ και την απόδοση των αρχαίων Ελλήνων στην επερχόμενη ταινία «The Odyssey» του Nolan, πέρασε πλέον στο πεδίο της πράξης.

Iliad (Troy) trailer made by Grok Imagine 1.5, which was just released pic.twitter.com/o0zITVlvpn — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2026

Ο ιδρυτής της xAI παρουσίασε ένα βίντεο 40 δευτερολέπτων, δημιουργημένο εξολοκλήρου με το νέο μοντέλο Groκ Imagine 1.5, αποδεικνύοντας τις ανατρεπτικές δυνατότητες της τεχνολογίας.

Οι εικόνες καθηλώνουν, μεταφέροντας τη δραματική ατμόσφαιρα του Ομηρικού έπους με συγκλονιστική κινηματογραφική ποιότητα. Μαζικές μάχες στους κάμπους της Τροίας, ο Αχιλλέας να οδηγεί με ορμή τους Μυρμιδόνες, ο Έκτορας και οι Τρώες να υπερασπίζονται με αυτοθυσία τα τείχη, ελληνικά πλοία να καταφθάνουν στις ακτές, η επιβλητική κατασκευή του Δούρειου Ίππου και η φλεγόμενη Τροία συνθέτουν ένα σκηνικό γεμάτο ένταση.

Επιπρόσθετα η επική μουσική και η φωνή που θυμίζει τις μεγαλύτερες παραγωγές τηρούν με σεβασμό την κλασική αισθητική. Στην ανάρτησή του στο X, ο δισεκατομμυριούχος έγραψε: «Iliad (Troy) trailer made by Grok Imagine 1.5, which was just released», ρωτώντας ευθέως το κοινό: «Want to make a full movie;».

Και δεν πρέπει να παίρνει κανείς ελαφρά τέτοιου είδους ερωτήσεις από τον Μασκ. Αφού την ίδια ερώτηση είχε κάνει και πριν αγοράσει το Twitter το οποίο μετονόμασε αργότερα σε X.

Η απειλή για τα παραδοσιακά στούντιο

Σύμφωνα με αναλυτές, ο Elon Musk δείχνει στην πράξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει οπτικό υλικό κορυφαίου επιπέδου με ελάχιστο κόστος, παρακάμπτοντας τους παραδοσιακούς περιορισμούς των στούντιο και των προϋπολογισμών εκατομμυρίων που απαιτούνται για παραγωγές όπως αυτή του Nolan. Την ίδια ώρα, η ανταπόκριση του κοινού είναι σαρωτική. Το trailer έχει ήδη ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια views σε ελάχιστες ώρες, με τον αριθμό να ανεβαίνει με γεωμετρική πρόοδο, γεγονός που εντείνει τους προβληματισμούς των επαγγελματιών του κλάδου για την επόμενη μέρα του κινηματογράφου.

Η σημασία για το ελληνικό κοινό και οι αντιδράσεις

Αυτό φαίνεται να ικανοποιεί μια μεγάλη μερίδα του κοινού που κουράστηκε από σύγχρονες ερμηνείες που συχνά προκαλούν αντιδράσεις, με πολλούς να σχολιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι επιτέλους βλέπουν τους ήρωες όπως πρέπει. Φυσικά, δεν λείπουν και εκείνοι που εκφράζουν σοβαρό προβληματισμό για την απώλεια των παραδοσιακών θέσεων εργασίας στη βιομηχανία του θεάματος.