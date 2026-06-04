Σουηδία – Ελλάδα: Τα highlights του φιλικού στη Στοκχόλμη
Δείτε τα highlights του φιλικού Σουηδία - Ελλάδα στη Στοκχόλμη.
Η Εθνική Ελλάδας έδειξε ορεξάτη για ένα ημίχρονο κόντρα στη Σουηδία, αλλά τελικά έμεινε όρθια με το… buzzer beater του Γιώργου Μασούρα, ο οποίος διαμόρφωσε στο 95' το τελικό 2-2.
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