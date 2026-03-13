Δολοφονία Καλαμαριά:«Τα οπαδικά περιβάλλοντα έχουν ομερτά» λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του θύματος

Η οικογένεια του θύματος βρίσκεται σε σοβαρή ψυχολογική κατάσταση και η κηδεία έχει αναβληθεί λόγω της συνεχιζόμενης ιατροδικαστικής έρευνας

  • Ένας 23χρονος παραδόθηκε στην αστυνομία ως ύποπτος για τη δολοφονία ενός 20χρονου στην Καλαμαριά, ισχυριζόμενος ότι αμύνθηκε μετά από επίθεση πέντε ατόμων.
  • Το θύμα έφερε δύο τραύματα από μαχαίρι και η σορός του εξετάζεται από την Ιατροδικαστική του ΑΠΘ για τοξικολογικές και DNA εξετάσεις.
  • Υπάρχει ανησυχία για οπαδικά κίνητρα και η σιωπή στα οπαδικά περιβάλλοντα δυσκολεύει την εξιχνίαση της υπόθεσης.
  • Η αστυνομία καλεί μάρτυρες να καταθέσουν πληροφορίες, ακόμη και άτυπα, για να βοηθήσουν στην απόδοση δικαιοσύνης.
Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία της Θεσσαλονίκης μετά την άγρια δολοφονία ενός 20χρονου στην Καλαμαριά, το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου. Η υπόθεση συγκλονίζει τόσο για την ακραία βιαιότητα όσο και για τα ενδεχόμενα κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Ο βασικός ύποπτος, 23 ετών, παραδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 13 Μαρτίου στις αστυνομικές Αρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, ο φερόμενος ως δράστης αποφάσισε να παρουσιαστεί αυτοβούλως στην αστυνομία αφού προηγουμένως συνεννοήθηκε με τον δικηγόρο του. Ο 23χρονος ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε επίθεση από πέντε άτομα, τα οποία τον ξυλοκόπησαν πριν βρει στο έδαφος ένα μαχαίρι, όπως υποστήριξε.

«Έχει παραδοθεί», δήλωσε ο δικηγόρος οικογένειας θύματος Παρασκευάς Σπυράτος, προσθέτοντας: «Οπότε θα φωτιστεί αυτή η ιστορία».

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι, χωρίς να γνωρίζει ποιο από τα πέντε άτομα τραυματίστηκε, χρησιμοποίησε το μαχαίρι για να αμυνθεί, με αποτέλεσμα τα χτυπήματα να αποβούν θανατηφόρα για τον 20χρονο.

Τα τραύματα του θύματος και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις

Το θύμα έφερε δύο τραύματα από μαχαίρι: ένα μπροστά στον θώρακα αριστερά και ένα δεύτερο πίσω στην πλάτη δεξιά. Η σορός έχει μεταφερθεί στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ για τοξικολογικές και DNA εξετάσεις.

Η διευθύντρια της Ιατροδικαστικής, καθηγήτρια Λήδα Κοβάτση, αναμένεται να διενεργήσει αξονική το προσεχές διάστημα ώστε να εξεταστεί ενδελεχώς η σορός πριν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Ο δικηγόρος Παρασκευάς Σπυράτος μίλησε για την κατάσταση της οικογένειας, τονίζοντας: «Είμαι σε επικοινωνία με την οικογένεια. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν μπορούν να συντονιστούν ούτε να μπουν σε διαδικασία δικηγορικών ενεργειών. Η προγραμματισμένη κηδεία αναβλήθηκε λόγω της ιατροδικαστικής έρευνας, κάτι που τους αναστάτωσε ακόμη περισσότερο».

Σχολιάζοντας την ψυχολογική πίεση των συγγενών, τόνισε: «Όσο τραγικό κι αν είναι, κανένας δεν μπορεί να το διαχειριστεί εύκολα. Είναι πολύ νωρίς για να το συνειδητοποιήσουν».

Τα οπαδικά κίνητρα και η «ομερτά»

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε και στα πιθανά κίνητρα της δολοφονίας: «Είναι σημαντικό όσοι γνωρίζουν κάτι να το καταθέσουν, έστω και άτυπα. Τα οπαδικά περιβάλλοντα έχουν μια ομερτά, μια σιωπή που δυσκολεύει την εξιχνίαση. Το ζήσαμε και με την υπόθεση του Άλκη (σ.σ. Καμπανού). Κανένας δεν πάει απλώς να πει στην ασφάλεια όσα ξέρει, αλλά ακόμη κι ένας φίλος ή γνωστός μπορεί να μας δώσει πληροφορίες».

Σημείωσε ότι οι μάρτυρες συχνά νιώθουν βάρος και φόβο λόγω της επικινδυνότητας των κύκλων που εμπλέκονται: «Υπάρχει βάρος σε μία τέτοια μαρτυρία. Οι γονείς είναι στο σκοτάδι και χρειάζεται βοήθεια από όσους γνωρίζουν έστω και λίγα».

Το χρονικό της δολοφονίας

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 22:00 της Πέμπτης στην οδό Αργοναυτών. Οι αστυνομικοί και το ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο, όπου προσπάθησαν να επαναφέρουν τον αιμόφυρτο 20χρονο με ΚΑΡΠΑ, πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Η αστυνομία ξεκίνησε αμέσως έρευνα, συλλέγοντας μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και στοιχεία από το φιλικό περιβάλλον του θύματος. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της δολοφονίας: προσωπικά ή οπαδικά.

Ο δικηγόρος Παρασκευάς Σπυράτος καταλήγει με έκκληση: «Καλώ όποιον γνωρίζει κάτι, ακόμη και άτυπα, να το καταθέσει. Η κοινωνία πρέπει να βοηθήσει, ώστε να φωτιστεί η υπόθεση και να αποδοθεί δικαιοσύνη».

