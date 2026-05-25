«Δεν θα χρησιμοποιήσω λόγια μίσους για τη μητέρα» - Τι είπε ο πατέρας των παιδιών στην Πορτογαλία

Ο πατέρας των δύο παιδιών που εγκαταλείφθηκαν σε δάσος στην Πορτογαλία από την μητέρα και τον πατριό τους δηλώνει ότι περιμένει επίσημη άδεια για να τα δει, προσθέτοντας ότι τα σκέφτεται «κάθε δευτερόλεπτο» από τη στιγμή που έμαθε για την εξαφάνισή τους.

Ο πατέρας των δύο παιδιών από τη Γαλλία έσπασε τη σιωπή του με συνέντευξη στο γαλλικό κανάλι Ici Alsace TV αλλά ζήτησε να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά του. Εξήγησε ότι έχει το κινητό τηλέφωνό του πάντα δίπλα του, μέρα και νύχτα, περιμένοντας να επικοινωνήσουν μαζί του οι αρχές.

Σε ένα email που έστειλε στο Ici Alsace TV, ο πατέρας έγραψε: «Είναι θέμα ημερών μέχρι να πάρω πίσω τα παιδιά μου. Τα σκέφτομαι κάθε δευτερόλεπτο από τη στιγμή που το αστυνομικό τμήμα του Κολμάρ επικοινώνησε μαζί μου για να μου αναγγείλει την εξαφάνισή τους».

Τα παιδιά, ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών, εγκαταλείφθηκαν στη νότια Πορτογαλία στις 19 Μαΐου. Την Παρασκευή, ο Αντόνιο Χοσέ Φιάλο, πρόεδρος της δικαστικής περιφέρειας του Σετούμπαλ, ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι «τα παιδιά ζούσαν με τη μητέρα τους στη Γαλλία και ότι οι γονείς είναι χωρισμένοι, ενώ ο πατέρας έχει περιορισμένο δικαίωμα επισκέψεων υπό εποπτεία».

Βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος σε βενζινάδικο δείχνει το ζευγάρι που εγκατάλειψε τα παιδιά του, ηλικίας 5 και 3 ετών, σε δάσος στην Πορτογαλία. CNN Πορτογαλίας

Στην δήλωση που απεστάλη και μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Ici Alsace, ο πατέρας των παιδιών ζήτησε να περιοριστεί η κάλυψη της υπόθεσης από τα ΜΜΕ και αρνήθηκε να μιλήσει σε βάρος της μητέρας. «Τα παιδιά μου θα πρέπει να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, όπως ξαναχτίσα και εγώ τη δική μου, και δεν χρειάζεται να τους υπενθυμίζεται αυτή η τραγωδία. Δεν προσπαθώ να υπερασπιστώ ή να υποβαθμίσω τις πράξεις που διαπράχθηκαν. Τα γεγονότα παραμένουν σοβαρά και βαθιά συγκλονιστικά. Αρνούμαι να προσθέσω λόγια μίσους, προσβολές ή χαρακτηρισμούς που αποσκοπούν στην αποανθρωποποίηση ενός ατόμου, ακόμη και αν αυτό θεωρείται ένοχο», ανέφερε.

Ο πατέρας κατέληξε στη δήλωσή του λέγοντας ότι θα μιλήσει ξανά μόνο όταν «επανενωθεί» με τα παιδιά του. Την ίδια στιγμή η μητέρα των παιδιών και ο σύντροφός της βρίσκονται σε προδικαστική κράτηση στην Πορτογαλία, ως ύποπτοι για την εγκατάλειψη των δύο αγοριών.

Η μητέρα θα εκτίσει την προδικαστική της κράτηση στη φυλακή Tires και ο σύντροφός της στη Λισαβόνα. Οι γαλλικές αρχές έχουν υποβάλει αίτημα για την επιστροφή των δύο παιδιών.

Τα παιδιά βρέθηκαν στις 19 Μαΐου από έναν περαστικό, ενώ περιπλανιόνταν κοντά στην Εθνική Οδό 253 στην περιφέρεια του Σετούμπαλ.

Η μητέρα και ο σύντροφός της συνελήφθησαν δύο ημέρες αργότερα, ενώ κάθονταν στη βεράντα ενός καφέ στα περίχωρα της πόλης Φάτιμα, στον δήμο Ουρέμ.

