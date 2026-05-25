Τουρκία: «Εμφύλιος» στην αξιωματική αντιπολίτευση – Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η έδρα του CHP

Το παρασκήνιο με το μπάχαλο στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα που ευνοεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Εύη Απολλωνάτου

Αστυνομικοί εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), στην Άγκυρα για να εκδιώξουν τους υποστηρικτές του ηγέτη του κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ. 24 Μαΐου 2026.

  • Το τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το τελευταίο κομματικό συνέδριο του CHP, επαναφέροντας στην ηγεσία τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.
  • Η απόφαση του δικαστηρίου προκάλεσε ένταση και διχασμό στο κόμμα ανάμεσα στους υποστηρικτές του Κιλιτσντάρογλου και του νυν αρχηγού Οζγκιούρ Οζέλ.
  • Η αστυνομία επενέβη βίαια στα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα, μετά από προσπάθεια εισόδου των υποστηρικτών του Κιλιτσντάρογλου, με χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών.
  • Βουλευτές του κόμματος καταδίκασαν την αστυνομική επέμβαση και ζήτησαν άμεσο κομματικό συνέδριο για επίλυση της ηγεσίας.
  • Ο Κιλιτσντάρογλου αρνείται προς το παρόν να συγκαλέσει συνέδριο και απειλεί με διαγραφές όσους τον αντιτίθενται, ενώ εργάζεται από το σπίτι του.
Έκρυθμη είναι η κατάσταση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία μετά την απόφαση δικαστηρίου να επαναφέρει στην ηγεσία τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Πρωτοφανείς σκηνές έντασης εκτυλίσσονται στην τουρκική αξιωματική αντιπολίτευση μετά την απόφαση δικαστηρίου που επαναφέρει στην ηγεσία τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Πλέον το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) έχει μοιραστεί στα δύο ανάμεσα στον Οζγκιούρ Οζέλ τον νυν αρχηγό και τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου που έχασε τις εσωκομματικές εκλογές στο τελευταίο κομματικό συνέδριο.

Η απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου κήρυξε άκυρο το κομματικό συνέδριο και επομένως και την εκλογή Οζέλ. Οι υποστηρικτές του «είδαν» πίσω από την απόφαση δάχτυλο του τουρκικού προεδρικού μεγάρου καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα προτιμούσε στις επόμενες εκλογές να έχει απέναντι του Κιλιτσντάρογλου, τον οποίο έχει κερδίσει πολλές φορές στο παρελθόν.

Την Κυριακή βουλευτές και στελέχη του κόμματος που στηρίζουν τον Οζέλ ήταν συγκεντρωμένοι στα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Cumhuriyet, που πρόσκεινται στην αξιωματική αντιπολίτευση, έξω από το κτίριο συγκεντρώθηκαν βουλευτές και ο δικηγόρος του Κιλιτσντάρογλου που επιχείρησαν να εισέλθουν στο εσωτερικό. Τότε προκλήθηκε ένταση και βίντεο έχει καταγράφει έφοδο της αστυνομίας στο κτίριο με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

Μάλιστα η Cumhuriyet κατηγορεί ευθέως τον Κιλιτσντάρογλου ότι ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να εκκενωθεί το κτίριο και είναι ο κύριος υπεύθυνος που η έδρα του CHP μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.

Σύμφωνα με το δίκτυο Halk TV, οι εικόνες με την αστυνομία να παρεμβαίνει σε ένα εσωκομματικό θέμα ενός κόμματος με ιστορία 107 χρόνων στην Τουρκία εξόργισε στελέχη αλλά και βουλευτές που βρίσκονται στον κύκλο Κιλιτσντάρογλου.

Συγκεκριμένα οι βουλευτές Γκιουρσέλ Ερόλ, Αλί Οζτουντς και Ενγκίν Αλτάι καταδίκασαν σε κοινή δήλωση την αστυνομική επέμβαση και ζήτησαν να πραγματοποιηθεί κομματικό συνέδριο όσο το δυνατόν πιο σύντομα προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της ηγεσίας. Επίσης κάποιοι βουλευτές όπως το Ερόλ και ο Οζτούντς έμαθαν χθες ότι περιλαμβάνονται στη λίστα του Κιλιτσντάρογλου για την σύσταση νέας Κεντρικής Διοικητικής Επιτροπής στο κόμμα και τον ενημέρωσαν ότι αρνούνται να συμμετέχουν.

Τουρκία αστυνομία αντιπολίτευση Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα

Αστυνομικοί εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της αξωιματικής αντιπολίτευσης στην Άγκυρα όπου βρίσκονταν υποστηρικτές του Οζγκιούρ Οζέλ. 24 Μαΐου 2026.

Απειλεί με διαγραφές και δεν μιλάει για συνέδριο ο Κιλιτσντάρογλου

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο Κιλιτσντάρογλου εργάζεται επί του παρόντος από το σπίτι του και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Προγραμματίζει να επισκεφθεί τα κεντρικά γραφεία του κόμματός του στις 28 Μαΐου για να μιλήσει και ευχηθεί για την μουσουλμανική γιορτή Ιντ αλ-αντχά.

Ωστόσο αρνείται να μιλήσει για τα σχέδιά του και το εάν θα συγκαλέσει νέο κομματικό συνέδριο γι’ αυτό και οι υποστηρικτές του Οζέλ είναι έξω φρενών και συγκεντρώνουν υπογραφές προκειμένου να τον πιέσουν να πάει σε συνέδριο. Πάντως άνθρωποι από το περιβάλλον του Κιλιτσντάρογλου, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, προειδοποιούν όσους του αντιταχθούν και μιλήσουν για «προδοσία» ότι θα διαγραφούν από το κόμμα αυτομάτως.

