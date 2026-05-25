Θράκη: Κατασχέθηκαν 25 «όπλα φαντάσματα» για εγκληματικές ομάδες Τούρκων - Δύο συλλήψεις

Ο οπλισμός βρέθηκε σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης

Μίλτος Τσεκούρας

  • Στη Θράκη κατασχέθηκαν 25 πιστόλια χωρίς διακριτικά κατασκευαστή, γνωστά ως «όπλα φαντάσματα», σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.
  • Δύο Τούρκοι υπήκοοι, ηλικίας 29 και 43 ετών, συνελήφθησαν για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση οπλισμού.
  • Ο οπλισμός εντοπίστηκε σε ταξιδιωτικό σάκο μέσα σε όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του.
  • Κατασχέθηκαν επίσης πέντε κινητά τηλέφωνα, δύο κάρτες SIM και το όχημα μεταφοράς των όπλων.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό του πλήρους εύρους της δραστηριότητας και πιθανών διασυνδέσεων με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού.
Στον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων, υπηκόων Τουρκίας, φέρεται πως θα κατέληγε οπλισμός που εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, σε περιοχές της Θράκης, και οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων, 29 και 43 ετών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, που οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στη χώρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν όχημα στο οποίο επέβαινε ένας από τους δύο κατηγορούμενους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο, βρέθηκε στο πορτ - μπαγκάζ ταξιδιωτικός σάκος με 25 πιστόλια και ισάριθμους γεμιστήρες. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα όπλα ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες και δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή ή άλλα στοιχεία αναγνώρισης, γεγονός που τα κατατάσσει στα λεγόμενα «όπλα φαντάσματα».

Από την προανακριτική διαδικασία προέκυψε η εμπλοκή και του δεύτερου προσώπου, το οποίο συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τον οπλισμό στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά.

Συνολικά κατασχέθηκαν, 25 πιστόλια και ισάριθμοι γεμιστήρες, πέντε κινητά τηλέφωνα, δύο κάρτες SIM, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του οπλισμού. Τα κατασχεμένα όπλα θα εξεταστούν από την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας και πιθανές διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού.

