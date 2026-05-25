Οργή στη Γαλλία: Στο φως σκάνδαλο μαζικής κακοποίησης παιδιών - Έρευνες σε νηπιαγωγεία και σχολεία

Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, 78 σχολικοί επιθεωρητές τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, εκ των οποίων 31 υπόπτονται για σεξουαλική κακοποίηση.

Η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία και βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις τριών ετών από σχολικούς επιθεωρητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για μεσημεριανό γεύμα, τον ύπνο και τις δραστηριότητες μετά το σχολείο, επιβεβαίωσαν οι εισαγγελείς.

«Έχουμε σε εξέλιξη έρευνες σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 παιδικούς σταθμούς», δήλωσε η επικεφαλής εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό. Οι δικηγόροι δήλωσαν ότι οι έρευνες περιελάμβαναν τον φερόμενο βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις τριών και τεσσάρων ετών.

Οι ομάδες γονέων δήλωσαν ότι αγωνίζονται εδώ και χρόνια για να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι καταγγελίες τους. Είπαν ότι οι αποτυχίες στη διαδικασία πρόσληψης και στον έλεγχο των σχολικών επιθεωρητών επέτρεψαν τη συνέχιση της κακοποίησης.

«Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο», δήλωσε ο Φλοριάν Λαστέλ, δικηγόρος τριών οικογενειών στο Παρίσι που έχουν υποβάλει καταγγελίες στην αστυνομία για την φερόμενη κακοποίηση των παιδιών τους. «Το δημόσιο σχολικό σύστημα αποτελεί πηγή υπερηφάνειας σε αυτή τη χώρα, αλλά δυστυχώς στη Γαλλία σήμερα δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι η δημόσια υπηρεσία εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών».

Οι σχολικοί επιθεωρητές είναι ενήλικες που είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, του διαλείμματος, των ύπνων και των δραστηριοτήτων μετά το σχολείο, περνώντας μερικές φορές περισσότερο χρόνο με τα παιδιά από τους εκπαιδευτικούς. Δεν απασχολούνται απευθείας από τα σχολεία ή το υπουργείο Παιδείας, αλλά προσλαμβάνονται από το δημαρχείο ή τις τοπικές αρχές - συχνά χωρίς εκπαίδευση ή επαγγελματικά διπλώματα και όλο και περισσότερο σε περιστασιακή βάση, ενώ πολλοί από αυτούς είναι ωρομίσθιοι.

Το νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτικό στη Γαλλία από την ηλικία των τριών ετών και οι σχολικοί επιθεωρητές αποτελούν βασική καθημερινή παρουσία για παιδιά ηλικίας από τριών έως 11 ετών. Σύμφωνα με τς κατηγορίες που έχουν αναφερθεί από γονείς σε όλη τη Γαλλία οι σχολικοί επιθεωρητές μεταξύ άλλων φωνάζουν στα παιδιά τους, τα σπρώχνουν, τους τραβάνε τα μαλλιά, δεν τους δίνουν φαγητό ή τα αναγκάζουν να φάνε μέχρι να κάνουν εμετό, ενώ δέχονται επίσης σεξουαλικές επιθέσεις ή βιασμούς.

Ο δικηγόρος Λουί Κεγιέ, ο οποίος εκπροσωπεί δύο οικογένειες στο Παρίσι, υπέβαλε μηνύσεις στην αστυνομία τον Φεβρουάριο για τους φερόμενους βιασμούς μαθητών νηπιαγωγείου το 2025. Σε μια περίπτωση, ένα τρίχρονο κορίτσι φέρεται να βιάστηκε από έναν σχολικό επιστάτη σε ένα σχολείο στα δυτικά του Παρισιού. Σε μια άλλη περίπτωση, ένα τρίχρονο αγόρι φέρεται να βιάστηκε από τον ίδιο σχολικό επιστάτη που είχε μετακινηθεί σε διαφορετικό σχολείο μετά από καταγγελίες ότι είχε ασκήσει σωματική βία σε παιδιά.

Ο Κεγιέ είπε: «Ένα πρωί, το τρίχρονο αγόρι ένιωσε τόσο στενοχωρημένο μπροστά στις πύλες του σχολείου, αρνούμενο να μπει μέσα, που έπεσε σε ένα είδος έκστασης και η μητέρα του έκλαιγε. Ο διευθυντής έπρεπε να βγει έξω για να βάλει το παιδί στο σχολείο με το ζόρι, και εκείνη τη στιγμή ούτε η μητέρα του αγοριού ούτε ο διευθυντής ήξεραν γιατί».

Είπε ότι τα παιδιά υπέφεραν σωματικά και ψυχολογικά από τις επιπτώσεις της φερόμενης κακοποίησης. Είπε: «Είναι καθημερινό βασανιστήριο για τους γονείς που θέλουν να προχωρήσει η έρευνα για να διαπιστωθεί η κλίμακα των αδικημάτων». Ο Κεγιέ δήλωσε ότι ο τομέας των σχολικών επιθεωρητών στη Γαλλία ήταν μια «καταστροφή» και μια «εθνική καταστροφή».

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά στο Παρίσι η δίκη ενός σχολικού επιθεωρητή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών ηλικίας μεταξύ τριών και πέντε ετών, σε ένα νηπιαγωγείο στο 11ο διαμέρισμα. Η ετυμηγορία αναμένεται τον επόμενο μήνα σε μια άλλη υπόθεση ενός 47χρονου σχολικού επιθεωρητή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση εννέα 10χρονων κοριτσιών στο Παρίσι.

Ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ , ο νέος Σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού, ξεκίνησε ένα σχέδιο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση αυτού που αποκάλεσε «σοβαρή δυσλειτουργία» στο σύστημα σχολικής παρακολούθησης της πόλης. «Αν υπήρξε συλλογικό λάθος πρέπει να καταδικαστεί και όχι να αντιμετωπιστούν αυτά τα περιστατικά ως μεμονωμένα, ενώ στην πραγματικότητα υποδεικνύουν έναν συστημικό κίνδυνο, και ίσως ακόμη και έναν συστημικό κώδικα σιωπής», δήλωσε ο Γκρεγκουάρ στην εφημερίδα Le Monde τον περασμένο μήνα.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο, το δημαρχείο του Παρισιού έθεσε σε διαθεσιμότητα 78 σχολικούς επιθεωρητές , συμπεριλαμβανομένων 31 υπόπτων για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Γκρεγκουάρ, ο οποίος αποκάλυψε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά ως παιδί από έναν σχολικό επιθεωρητή, έχει συστήσει μια συνέλευση πολιτών για να συζητήσει τον ρόλο των σχολικών επιθεωρητών, η οποία θα υποβάλει έκθεση τον Ιούνιο.

Η συλλογικότητα γονέων, SOS Périscolaire , βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συλλογής μαρτυριών και της εκστρατείας για δικαιοσύνη τα τελευταία πέντε χρόνια, εν μέσω ενός αγώνα για να ακουστούν οι φωνές των γονέων. Μία από τις ιδρυτές, η Aν, η οποία δεν ήθελε να δημοσιευτεί το πλήρες όνομά της, δήλωσε ότι το σκάνδαλο κακοποίησης ήταν πανεθνικό. «Αυτό είναι σαφώς συστημικό και σε ολόκληρη τη Γαλλία. Υπάρχει δυσλειτουργία όχι μόνο σε επίπεδο τοπικό, αλλά αρχίζουμε να λέμε ότι υπάρχει και δυσλειτουργία από την πλευρά του κράτους».

Είπε ότι ήταν καλό σημάδι ότι οι εισαγγελείς είχαν ξεκινήσει έρευνες για τους σχολικούς επιθεωρητές: «Επιτέλους, οι μαρτυρίες γονέων και παιδιών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη».Είπε ότι οι γονείς αγωνίζονται για να ληφθούν βασικά μέτρα, όπως το να τους δοθεί μια λίστα με ονόματα και φωτογραφίες των σχολικών επιθεωρητών που εργάζονταν με τις τάξεις των παιδιών. Αυτά εξακολουθούσαν να μην παρέχονται συστηματικά.

Ένας εκπρόσωπος μιας διαφορετικής ομάδας γονέων, της #MeTooEcole , που ιδρύθηκε στα ανατολικά του Παρισιού, δήλωσε: «Η γαλλική κοινωνία συνειδητοποιεί το γεγονός ότι το σχολείο δεν είναι το καταφύγιο που νομίζαμε. Όταν αφήνεις ένα παιδί στο σχολείο το πρωί, αυτό το παιδί δεν προστατεύεται καθόλου από διοικητικές δυσλειτουργίες και παιδοφιλική συμπεριφορά. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν κάθε μορφή βίας: από λεκτική και σωματική βία έως σεξουαλική επίθεση. Είναι τρομακτικό και δημιουργεί φόβο. Οι γονείς είναι εξοργισμένοι».