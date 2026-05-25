ΗΠΑ: Εργάτης βρήκε 30.000 δολάρια σε τουαλέτα και τα επέστρεψε

Ο άνθρωπος που έχασε τα χρήματα είχε βάλει ενέχυρο την συλλογή του με Pokemon προκειμένου να καλύψει τα ιατρικέ έξοδα της αδελφής του

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Ένας εργάτης οικοδομών στη Φλόριντα βρήκε 30.000 δολάρια σε ένα τσαντάκι μέσα σε δημόσια τουαλέτα και προσπάθησε να βρει τον ιδιοκτήτη.
  • Ο ιδιοκτήτης, 24 ετών, είχε βάλει ενέχυρο τη συλλογή του από Pokémon για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα της αδελφής του και έχασε τα χρήματα λίγο μετά.
  • Μετά από επικοινωνία με την αστυνομία, ο εργάτης επέστρεψε τα χρήματα στον ιδιοκτήτη, ο οποίος συγκινήθηκε και τα χρησιμοποίησε για να βοηθήσει την αδελφή του.
  • Ο εργάτης αρνήθηκε να δεχθεί συγχαρητήρια ή ανταμοιβή, δηλώνοντας ότι απλώς έκανε το σωστό.
Ένας εργάτης σε οικοδομές στις ΗΠΑ βρήκε ένα τσαντάκι μέσης γεμάτο με περισσότερα από 30.000 δολάρια σε μετρητά, σε μία δημόσια τουαλέτα στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Αντί να τα κρατήσει πέρασε μέρες ψάχνοντας τον ιδιοκτήτη, ο οποίος είχε βάλει ενέχυρο όλη τη συλλογή του από Pokémon για να καλύψει τα έξοδα του χειρουργείου της αδελφής του.

Ο Λουίς Σαλαζάρ δεν ήταν σίγουρος τι να κάνει με το μαύρο τσαντάκι που ανακάλυψε μέσα σε μια τουαλέτα του Wawa στις 3 Μαΐου. Ήταν σχεδόν γεμάτο με μετρητά, από μονοδόλαρα μέχρι χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων, αλλά ο ιδιοκτήτης φαινόταν να έχει εξαφανιστεί από το κατάστημα.

Αντί να κρατήσει τα χρήματα για τον εαυτό του, ο Σαλαζάρ πέρασε το υπόλοιπο της εβδομάδας προσπαθώντας να βρει το άτομο που τα είχε ξεχάσει. Το πρόβλημα ήταν ότι ο Σαλαζάρ δεν είχε κανένα φυσικό στοιχείο για να βασιστεί, εκτός από μια ασαφή ανάμνηση της ενδυμασίας του άγνωστου.

Ο 24χρονος ιδιοκτήτης, εν τω μεταξύ, συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει τα χρήματα όταν πια είχε απομακρυνθεί σε άλλη κομητεία. «Σκέφτηκα: “Θεέ μου, τα λεφτά μου χάθηκαν. Μου τελείωσαν τα λεφτά. Δεν ξέρω τι θα κάνω”», είπε ο 24χρονος.

Ο ανώνυμος άνδρας δήλωσε στην εφημερίδα «The Washington Post» ότι έβαλε ενέχυρο τη συλλογή από Pokémon που είχε συγκεντρώσει ως παιδί έναντι 30.023 δολαρίων σε μετρητά για να βοηθήσει την μικρότερη αδελφή του.

Λίγες μόνο ώρες μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα χρήματα είχαν εξαφανιστεί. Ο 24χρονος τελικά τηλεφώνησε στην τοπική αστυνομία για να ρωτήσει για τα χαμένα του χρήματα. Στις 7 Μαΐου, συναντήθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Σαλαζάρ στο αστυνομικό τμήμα.

Ο Σαλαζάρ είπε στο μέσο ενημέρωσης ότι ο νεότερος άνδρας ξέσπασε σε κλάματα και τον αγκάλιασε όταν του επέστρεψε το τσαντάκι με τα χρήματα. «Τα 30.000 δολάρια είναι υπέροχα, αλλά δεν είναι δικά μου για να τα κρατήσω. Μου αρέσει να κερδίζω τα χρήματά μου», είπε ο Σαλαζάρ.

Ωστόσο ο Σαλαζάρ δεν δέχθηκε τα συγχαρητήρια για τη πράξη του. Ο 24χρονος προσφέρθηκε μάλιστα να του κάνει το τραπέζι αλλά ο Σαλαζάρ αρνήθηκε υγενικά. «Απλώς έκανα το σωστό. Δεν χρειάζεται να με βάζουν σε βάθρο», επέμεινε. Ο ιδιοκτήτης είπε ότι έδωσε όλα τα χρήματα στην αδελφή του λίγες μέρες αργότερα.

