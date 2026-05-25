Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - 20 συλλήψεις
Σε 3 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το παράνομο όφελος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συλλήψεις, εκ των οποίων οι δύο είναι λογιστές. Το όφελος από τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις υπολογίζεται σε 3 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:54 ∙ LIFESTYLE
Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»
05:10 ∙ LIFESTYLE
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Μαΐου
04:20 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πετρέλαιο κίνησης – Παράταση της επιδότησης για το diesel και τον Ιούνιο
23:25 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ