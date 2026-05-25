Αποκαλυπτικοί διάλογοι της «μαφίας της Κρήτης»: Οι κωδικές ονομασίες και το... κόκκινο βαρελάκι

Οι αποκάλυψη των διαλόγων προκαλεί οργή και αγανάκτηση

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Η «μαφία της Κρήτης» διακινούσε ναρκωτικά και εμπλεκόταν σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με παράνομες εισπράξεις που φτάνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
  • Ο 43χρονος αρχηγός της οργάνωσης και η σύζυγός του αναζητούσαν πρόβατα για να εμφανίσουν ψευδώς ζωικό κεφάλαιο στον επικείμενο έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Η συμμορία χρησιμοποιούσε κωδικές ονομασίες, όπως «βαρελάκι κόκκινο με ελιές», για να κρύβει ναρκωτικά και χρήματα σε αποθήκες.
  • Με την ενημέρωση για αστυνομική έφοδο, τα μέλη της οργάνωσης έδωσαν εντολή να εξαφανιστούν τα πειστήρια.
  • Ο 43χρονος προσπάθησε να πάρει αναβολή για τον έλεγχο, καθώς ανησυχούσε για ταυτόχρονο έλεγχο συγγενικών του προσώπων.
Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν οι συνομιλίες από τη «μαφία της Κρήτης» που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες και εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι διάλογοι του 43χρονου που συνελήφθη είναι αποκαλυπτικοί και προκαλούν οργή καθώς μαζί με την σύζυγό του αναζητούσαν εσπευσμένα πρόβατα για να εμφανίσουν το ζωικό κεφάλαιο που ψευδώς δήλωναν στον επικείμενο έλεγχο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εκτίμηση ων Αρχών το κύκλωμα φέρεται να εισέπραξε παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποσά που αγγίζουν το 1.000.000 ευρώ.

Μέλη της συμμορίας, που διακινούσαν ναρκωτικά στην Κρήτη, μόλις πληροφορούνται ότι η αστυνομία ετοιμάζει έφοδο στο σπίτι του αρχηγού της οργάνωσης δίνουν άμεσα εντολή να εξαφανιστούν πειστήρια.

Χρησιμοποιούν μάλιστα και κωδικές ονομασίες, όπως «βαρελάκι κόκκινο με ελιές». Το «βαρελάκι με τις ελιές» ήταν αποθήκη μέσα στην οποία το κύκλωμα απέκρυπτε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών αλλά και χρήματα.

«Θα πάθω καρδιά»… για τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο 43χρονος, που έχει συλληφθεί επειδή λάμβανε παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενημερώνεται ότι επίκειται έλεγχος στις 11 Μαΐου.

Μαζί με την σύζυγό του, καλούν συγγενείς και φίλους, να του φέρουν πρόβατα, προκειμένου να εμφανίσει ζωικό κεφάλαιο.

Ο κοριός της ΕΛΑΣ κατέγραψε μέσα από διάλογο τον πανικό που αισθανόταν ο 43χρονος για την άφιξη των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, ο ίδιος επεδίωξε να πάρει αναβολή όταν έμαθε πως ταυτόχρονα με εκείνον θα ελέγχονταν και συγγενικά του πρόσωπα.

-«Δεν είμαι καλά μπρε, θα πάθω καρδιά μια κοπανιά… Αύριο μ’ έχουν στον έλεγχο και πήρα δα να πάρω αναβολή γιατί είχα επαναπαυτεί… Το ‘μαθα το απόγευμα, δε γίνεται για αναβολή και είναι και ο αδερφός μου αύριο, είναι ο ανιψιός μου, είναι ο ξάδερφός μου».

-«Μα ήντα μπρε λες, όλους; Πόσα ζα λείβεσαι;»

-«Πολλά, μπρε, πολλά, αλλά θα βρω απ’ αλλού, θα βρω κι απ’ αλλού.»

Η αγωνία του για να βρει τα ζώα που χρειάζεται για τους ελέγχους; Μεγάλη…

-«Την Τετάρτη μπρε με έχουνε στον έλεγχο, αρνιά είδα και έχεις στα όρη, ε;»

-«Έχω αρνιά, ναι, 108 αρνιά είναι. Δικά σου ό,τι θες»

-«Μπρε συ ο Θεός να σε έχει καλά…»

-«Εμά μωρέ, ντα γω ανέ μου συμβεί πράμα, σε εσένα θα έρθω να γυρεύω, ποιο θα γυρεύω;»

Οι Αρχές εκτιμούν πως το ζευγάρι καρπώθηκε παρανόμως ευρωπαϊκό χρήμα που φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

