Η μικρή τρύπα στο κάτω μέρος των παραθύρων του αεροπλάνου: Τι χρησιμεύει και γιατί είναι σημαντική

Έχεις ποτέ καθίσει δίπλα στο παράθυρο σε αεροπλάνο, κοίταξες χαμηλά και πρόσεξες μια μικροσκοπική τρύπα στο κάτω μέρος του παραθύρου; Ίσως μάλιστα να έχεις δει και έναν τέλειο μικρό κύκλο πάγου να σχηματίζεται γύρω της σε κάποια μεγάλη πτήση. Η πρώτη σκέψη συνήθως είναι: «Αυτό υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρχει εκεί;». Η απάντηση είναι ναι. Αυτό το μικρό άνοιγμα ονομάζεται “breather hole” ή “bleed hole” και επιτελεί δύο αθόρυβες αλλά απολύτως κρίσιμες λειτουργίες κάθε φορά που πετάς.

Δεν πρόκειται για ελάττωμα ούτε για κάτι που ξέφυγε από τον ποιοτικό έλεγχο. Η τρύπα υπάρχει εκεί σκόπιμα. Ο πιλότος και συγγραφέας Μαρκ Βανχοενάκερ εξήγησε αναλυτικά τον ρόλο της σε άρθρο του στο Slate, έπειτα από συνομιλίες με μηχανικούς της GKN Aerospace και της Boeing Commercial Airplanes.

Όπως περιέγραψαν, πρόκειται για ένα κομμάτι μηχανικής που διαχειρίζεται τεράστιες πιέσεις μέσω ενός ανοίγματος όχι μεγαλύτερου από τη μύτη ενός μολυβιού — και το κάνει χωρίς να το παρατηρεί σχεδόν κανείς.

Το παράθυρο του αεροπλάνου έχει στην πραγματικότητα τρία στρώματα, όχι ένα

Αν κοιτάξεις προσεκτικά, θα δεις ότι το παράθυρο δεν είναι ένα ενιαίο χοντρό τζάμι. Το στρώμα που βρίσκεται πιο κοντά στον επιβάτη ονομάζεται “scratch pane”. Ο ρόλος του είναι να απορροφά τη φθορά — από δαχτυλιές και σημάδια μέχρι πιτσιλιές καφέ — ώστε τα πιο σημαντικά στρώματα πίσω του να παραμένουν προστατευμένα. Το συγκεκριμένο στρώμα δεν δέχεται καμία πίεση.

Πίσω του βρίσκονται τα δύο στρώματα που κάνουν την πραγματική δουλειά. Και τα δύο είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό ακρυλικό υλικό και το καθένα θα μπορούσε μόνο του να αντέξει ολόκληρη τη διαφορά πίεσης ανάμεσα στην καμπίνα και στον αραιό αέρα έξω από το αεροπλάνο. Ωστόσο, σε μια φυσιολογική πτήση μόνο το ένα από αυτά σηκώνει όλο το φορτίο. Η μικρή τρύπα εξασφαλίζει ότι η πίεση πέφτει στο σωστό στρώμα.

Καθώς το αεροπλάνο ανεβαίνει, η πίεση του αέρα έξω μειώνεται δραματικά. Μέσα στην καμπίνα όμως η πίεση παραμένει σε άνετα και ασφαλή επίπεδα για τους επιβάτες. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη διαφορά: υψηλή πίεση μέσα, χαμηλή έξω. Η τρύπα βρίσκεται στο μεσαίο στρώμα. Επειδή επιτρέπει στον αέρα της καμπίνας να περνά στο μικρό κενό ανάμεσα στο μεσαίο και το εξωτερικό στρώμα, η πίεση εξισώνεται και στις δύο πλευρές του μεσαίου τζαμιού. Έτσι, όλη η δύναμη μεταφέρεται στο εξωτερικό στρώμα.

Ο Μάρλοου Μόνκιουρ, διευθυντής τεχνολογίας της GKN Aerospace, εξήγησε σε email προς τον Βανχόενάκερ ότι η “bleed hole” επιτρέπει την εξισορρόπηση της πίεσης, ώστε κατά τη διάρκεια της πτήσης μόνο το εξωτερικό στρώμα να δέχεται το φορτίο. Με αυτόν τον τρόπο, το μεσαίο στρώμα παραμένει χωρίς πίεση, έτοιμο να λειτουργήσει ως εφεδρικό αν χρειαστεί.

Αν το εξωτερικό στρώμα παρουσίαζε ποτέ πρόβλημα, τότε το μεσαίο θα αναλάμβανε αμέσως. Μικρή ποσότητα αέρα θα διέφευγε μέσω της τρύπας, όμως, σύμφωνα με τον ειδικό αεροναυπηγικής της Boeing, Μπρετ Τζένσεν, το σύστημα πίεσης του αεροσκάφους μπορεί να διαχειριστεί εύκολα αυτή τη διαρροή. Ολόκληρη η κατασκευή έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτό το σενάριο ασφαλείας.

Η τρύπα εμποδίζει επίσης το θάμπωμα του παραθύρου

Η μικρή αυτή οπή έχει και δεύτερη, πιο ορατή λειτουργία. Υγρασία μπορεί να συσσωρευτεί στο κενό ανάμεσα στο μεσαίο και το εξωτερικό στρώμα. Αν δεν υπήρχε τρόπος να απομακρυνθεί, το παράθυρο θα θόλωνε ή θα πάγωνε, εμποδίζοντας τελείως τη θέα.

Η τρύπα επιτρέπει στην υγρασία να διαφεύγει, ώστε το κενό να «αναπνέει» και το παράθυρο να παραμένει καθαρό.

Ο Τζένσεν της Boeing επιβεβαίωσε ότι αυτή είναι μια ξεχωριστή αλλά άμεσα συνδεδεμένη λειτουργία. Απομακρύνοντας την υγρασία από το διάκενο, η τρύπα αποτρέπει τη δημιουργία θολούρας ή πάγου. Με άλλα λόγια, το ίδιο μικροσκοπικό άνοιγμα που συμβάλλει στην ασφάλεια του αεροσκάφους προστατεύει και τη θέα που πιθανότατα πλήρωσες κάτι παραπάνω για να απολαύσεις.

Και τι συμβαίνει με εκείνον τον μικρό κύκλο πάγου;

Σε μεγάλο υψόμετρο, η θερμοκρασία έξω από το αεροσκάφος μπορεί να πέσει μέχρι και τους -57 βαθμούς Κελσίου. Η επιφάνεια του παραθύρου γίνεται παγωμένη. Όταν ο ζεστός και υγρός αέρας της καμπίνας έρχεται σε επαφή με αυτή την παγωμένη περιοχή γύρω από την τρύπα, λίγη υγρασία συμπυκνώνεται και παγώνει, σχηματίζοντας ένα μικρό σχέδιο που μοιάζει με νιφάδα χιονιού.

Ο Μόνκιουρ εξήγησε στο Slate ότι το κυκλικό αυτό μοτίβο πιθανότατα εξαρτάται από τη θερμοκρασία του παραθύρου, την υγρασία της καμπίνας και την ταχύτητα με την οποία κινείται ο αέρας μέσα από την οπή. Όπως είπε, η φυσική πίσω από αυτό το μικρό παγωμένο σχέδιο αποτελεί από μόνη της ένα ενδιαφέρον ερώτημα.

Ο πάγος αυτός δεν είναι προειδοποιητικό σημάδι. Είναι απλώς η ορατή απόδειξη ότι το σύστημα λειτουργεί ακριβώς όπως έχει σχεδιαστεί.

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα καθίσεις σε θέση δίπλα στο παράθυρο, αυτή η μικρή τρύπα δεν θα σου φαίνεται πια σαν ελάττωμα. Είναι ένα διακριτικό αλλά κρίσιμο κομμάτι αεροναυπηγικής τεχνολογίας που διαχειρίζεται την πίεση, κρατά έτοιμο ένα εφεδρικό στρώμα ασφαλείας και εμποδίζει τη θέα σου να χαθεί πίσω από υδρατμούς ή πάγο. Και ο μικρός κύκλος πάγου που καμιά φορά σχηματίζεται γύρω της δεν είναι τίποτα περισσότερο από το σημάδι ενός συστήματος ασφαλείας που κάνει σωστά τη δουλειά του, πτήση μετά την πτήση.