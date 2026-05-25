Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν για ακόμα μια μέρα οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου καθώς σημειώνεται αυξημένη κίνηση με μεγάλες καθυστερήσεις.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Αττικής Οδού έως την περιοχή του Ρέντη, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες και κατά τμήματα, εξαιτίας τροχαίων συμβάντων.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην άνοδο του Κηφισού, από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Χαλκηδόνα, με την κίνηση να παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στον άξονα Καρόλου – Μάρνη, καθώς και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα. Προβλήματα παρουσιάζονται και στην κάθοδο της Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Χολαργού.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κύμης, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Θηβών προς Πειραιά, από το Ίλιον έως το Περιστέρι.

Παράλληλα, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγγρού, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα, στην Πειραιώς από το ύψος του Μοσχάτου προς τον Πειραιά, αλλά και στην Παραλιακή, όπου η κυκλοφορία προς τον Πειραιά διεξάγεται με δυσκολία ανά τμήματα.