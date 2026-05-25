Αυστρία: Αεροπλάνο χτυπά αλεξιπτωτίστρια πλαγιάς - Η στιγμή σύγκρουσης

Μια 44χρονη χειρίστρια αλεξιπτώτου πλαγιάς βίωσε μια στιγμή έντονου τρόμου όταν ένα μικρό αεροπλάνο τύπου Cessna πέρασε πάνω από το κεφάλι της, καταστρέφοντας το αλεξίπτωτό της. Η γυναίκα κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο και να ανοίξει το εφεδρικό αλεξίπτωτο, προσγειώθηκε σώα σε έναν δασικό δρόμο, όπως αποκαλύπτει βίντεο που κατέγραψε η κάμερα στη στολή της.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στον προσωπικό λογαριασμό της Αυστριανής στο Instagram, δείχνει καθαρά τη στιγμή που το Cessna περνάει σε μικρή απόσταση πάνω από την αθλήτρια, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο κύριο αλεξίπτωτο. Η καταστροφή του κύριου αλεξιπτώτου έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή της, καθώς η χειρίστρια έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε σε επικίνδυνη κατάσταση.

Παρόλο που η κατάσταση ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, η 44χρονη κατάφερε να παραμείνει ψύχραιμη και να ενεργοποιήσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο, αποτρέποντας τα χειρότερα. Η σωστή εκπαίδευση και η γρήγορη αντίδραση της επέτρεψαν να προσγειωθεί με ασφάλεια σε έναν δασικό δρόμο, αποφεύγοντας σοβαρούς τραυματισμούς.