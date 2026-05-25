Ίος: «Ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο, σύμφωνα με διεθνές μέσο

Ο δημοφιλής ιστότοπος που διαθέτει εκατομμύρια αναγνώστες σε Αυστρία, Γερμανία και Ελβετία παρουσιάζει την Ίο ως ένα νησί των Κυκλάδων με γοητευτική αύρα και με υπηρεσίες που έχουν πολύ καλή σχέση τιμής και ποιότητας και παράλληλα κάνει λόγο για το «ανερχόμενο αστέρι» των Κυκλάδων

Newsbomb

Ίος: «Ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο, σύμφωνα με διεθνές μέσο
Unsplash
TRAVEL
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ίος ενισχύει διαρκώς τη διεθνή προβολή της, με τη γερμανόφωνη ψυχαγωγική και ενημερωτική ιστοσελίδα oe24.at, να φιλοξενεί εκτενές αφιέρωμα για το μαγευτικό νησί του Ομήρου.

Το δημοσίευμα σε δημοφιλές αυστριακό μέσο αναδεικνύει την Ίο ως μια αυθεντική και ποιοτική επιλογή διακοπών που είναι η ιδανική εναλλακτική απέναντι στους πολυσύχναστους και υπερκορεσμένους κοσμοπολίτικους προορισμούς της Μεσογείου.

Ο δημοφιλής ιστότοπος που διαθέτει εκατομμύρια αναγνώστες σε Αυστρία, Γερμανία και Ελβετία παρουσιάζει την Ίο ως ένα νησί των Κυκλάδων με γοητευτική αύρα και με υπηρεσίες που έχουν πολύ καλή σχέση τιμής και ποιότητας και παράλληλα κάνει λόγο για το «ανερχόμενο αστέρι» των Κυκλάδων που συνδυάζει ιδανικά την ηρεμία, την αυθεντική ελληνική εμπειρία και τη ζωντανή καλοκαιρινή ενέργεια. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «πίσω από την πρώτη εικόνα ενός λιτού κυκλαδίτικου τοπίου, ο επισκέπτης ανακαλύπτει ονειρικούς κολπίσκους, λεπτή χρυσή άμμο και το αληθινό ελληνικό συναίσθημα». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι η Ίος καταφέρνει να προσφέρει ταξιδιωτική εμπειρία υψηλής ποιότητας χωρίς τις πιέσεις του υπερτουρισμού, αποτελώντας μία εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν την πραγματική ουσία των Κυκλάδων.

Η ιστοσελίδα στέκεται εκτενώς στη μοναδική διττή ταυτότητα της Ίου, επισημαίνοντας ότι «το νησί έχει δύο πρόσωπα που συνυπάρχουν αρμονικά». Την ημέρα, η Ίος προσφέρει έναν εξαιρετικό πολιτιστικό «πλούτο», ήρεμες παραλίες, κρυστάλλινα νερά και χαλαρούς ρυθμούς, ενώ τη νύχτα μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό καλοκαιρινό προορισμό γεμάτο ενέργεια, μουσική και διασκέδαση, χωρίς όμως την ασφυκτική πίεση που συναντά κανείς σε άλλους υπερπροβεβλημένους προορισμούς. Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στη Χώρα της Ίου, την οποία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα όμορφη και ιστορικά σημαντική, υπενθυμίζοντας τη σύνδεση του νησιού με τον Όμηρο και την παράδοση που θέλει τον μεγάλο ποιητή να πέρασε εκεί τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.

Η διεθνής προβολή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης εξωστρέφειας του Δήμου Ιητών. «Η Ίος δεν είναι ένας τυποποιημένος, μονόπλευρος προορισμός. Είναι ένα νησί με πολυδιάστατο χαρακτήρα, όπου οι αντιθέσεις συνυπάρχουν αρμονικά: Η ηρεμία με τη ζωντάνια, η αυθεντικότητα με την κοσμοπολίτικη εμπειρία και η παράδοση με τη σύγχρονη τουριστική εμπειρία. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε διεθνώς αυτή τη μοναδική ταυτότητα, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν ποιότητα, αυθεντικότητα και ουσιαστική σύνδεση με τον τόπο», δήλωσε ο δήμαρχος Ιητών Γκίκας Γκίκας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:45ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στις ΗΠΑ: Νεκρός στη φυλακή φίλος της επιστήμονας που εργαζόταν στην αντιβαρύτητα

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρομπότ συλλέγουν τσάι σε ορεινές φυτείες της Κίνας – Δείτε βίντεο

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παντελιάδης (My Market): Η επικοινωνία μας με το υπουργείο έχει διακοπεί – Τι είπε για ενδεχόμενες αυξήσεις και το πλαφόν στις τιμές

07:32ΜΑΝΤΕΙΟ

Ένας Τσίπρας αλλιώτικος από τ’ άλλα, Σημάδια άγχους σε ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

07:30LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός - Η επιθυμία της οικογένειάς της

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 31 νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές - Ανάμεσά τους παιδιά

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

21:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τουμασάτου και Χειλάκης παρουσίασαν την εκδήλωση για το νέο κόμμα

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

22:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αντίδραση Μαξίμου για το νέο κόμμα Τσίπρα: Θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ