Σφοδρή χαλαζόπτωση σάρωσε τον Τύρναβο: Σε απόγνωση οι αγρότες

Μεγάλης έντασης χαλαζόπτωση χτύπησε πριν λίγη ώρα την περιοχή του Τυρνάβου. Η χαλαζόπτωση ήταν μικρή σε διάρκεια, αλλά εξαιρετική έντονη, με τις πρώτες αναφορές να μιλούν για τεράστιες καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες.

Τα μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας και του Αγροτικού Συλλόγου Τυρνάβου επισημαίνουν, ότι οι πρώτες εκτιμήσεις αφορούν σε τεράστιες ζημιές σε καλλιέργειες, που είτε ήταν στη διαδικασία της συγκομιδής, είτε είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Ο αγροτικός σύλλογος Τυρνάβου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επόπτη του ΕΛΓΑ Λάρισας κ Σαμαρά. Εντός των επόμενων ημερών κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα προχωρήσει σε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές.

Πηγή: tirnavospress