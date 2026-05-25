Χάος σε φυλακή της Βενεζουέλας: Κρατούμενοι κατέλαβαν την οροφή, έβαλαν φωτιά σε στρώματα

Κρατούμενοι στη φυλακή Μπαρίνας της Βενεζουέλας πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στην οροφή της την Κυριακή, στοιβάζοντας φλεγόμενα στρώματα και ζητώντας την απομάκρυνση του διευθυντή του ιδρύματος, τον οποίο κατηγόρησαν ότι επέβλεπε τους φρουρούς καθώς πυροβολούσαν άοπλους κρατούμενους. «Θέλουμε δικαιοσύνη. Μας πυροβολούν οι φρουροί και οι φύλακες», είπε ένας κρατούμενος σε βίντεο που κοινοποίησε το Παρατηρητήριο Φυλακών της Βενεζουέλας, μια τοπική ΜΚΟ, στο X, στο οποίο φαίνεται ένας άνδρας με τραύμα από σφαίρα στο στήθος.

Οι κρατούμενοι δήλωσαν ότι διαμαρτύρονταν ειρηνικά όταν το προσωπικό της φυλακής άνοιξε πυρ και άφησε μερικούς τραυματίες. Μεγάλες στήλες καπνού από φλεγόμενα στρώματα και σεντόνια υψώνονταν από τη φυλακή, περίπου 500 χιλιόμετρα από το Καράκας, καθώς οι κρατούμενοι συγκεντρώνονταν στην οροφή, φωνάζοντας «Τέλος στα βασανιστήρια!» και κρεμώντας πανό με τη φράση «SOS».

?? Inmates at the Barinas Judicial Internment Center in Venezuela are demanding the removal of new director Elvis Macuare Guerrero, accusing him of violent raids, isolation, and torture.



Οι κρατούμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του διευθυντή της φυλακής σε βίντεο που μοιράστηκε το Παρατηρητήριο. Είπαν ότι τους είχαν αφαιρεθεί τα ρούχα και τους είχαν απαγορεύσει να δέχονται επισκέψεις.

Μέλη των οικογενειών των κρατουμένων συγκρούστηκαν έξω από το κτήριο με αξιωματικούς της Εθνοφρουράς, οπλισμένους με ασπίδες προστασίας, καθώς προσπαθούσαν ανεπιτυχώς να τους εμποδίσουν να εισέλθουν στη φυλακή. Είπαν στο Παρατηρητήριο Φυλακών της Βενεζουέλας ότι άκουσαν κραυγές και εκρήξεις λίγα λεπτά αργότερα.

Η Γελίτζα Αρόλο δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι δεν έχει νέα από τον γιο της, έναν κρατούμενο στη φυλακή, από τις 8 Μαΐου. «Υποφέρουν», είπε έξω από τη φυλακή. «Θέλουμε την απομάκρυνση του διευθυντή».

Το Παρατηρητήριο Φυλακών της Βενεζουέλας δήλωσε ότι καταγράφει τα γεγονότα και τα αναφέρει σε οργανισμούς υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανέφερε ότι περίπου 1.200 άνδρες και περισσότερες από 100 γυναίκες που κρατούνται στη φυλακή συμμετείχαν στη διαμαρτυρία.

Οι φυλακές της Βενεζουέλας έχουν τεθεί υπό διεθνή έλεγχο αφότου η κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ψήφισε νόμο για την απελευθέρωση εκατοντάδων ανθρώπων που θεωρούνταν πολιτικοί κρατούμενοι. Τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Καράκας και συνέλαβαν τον τότε πρόεδρο, Νικολάς Μαδούρο .