Μητσοτάκης για το Δημογραφικό: Ενδεχομένως υπάρχουν δυνατότητες για ακόμα ένα «Σπίτι μου»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι εξετάζεται η δυνατότητα για ένα τρίτο πρόγραμμα «Σπίτι μου» για την απόκτηση κατοικίας.

Τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» έχουν βοηθήσει 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν σπίτι.

Η μείωση των γεννήσεων αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα και δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα ή την Ευρώπη.

Δημιουργήθηκε υπουργείο για την Οικογένεια με στόχο την υποστήριξη νέων οικογενειών μέσω οικονομικών παρεμβάσεων.

Προωθείται η επέκταση της επιδότησης παιδικών σταθμών και το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» ως καινοτόμα πρωτοβουλία.

Ενδεχομένως υπάρχουν δυνατότητες για ακόμα ένα πρόγραμμα «Σπίτι μου», κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, αποκάλυψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό.

«Το ζήτημα της αύξησης των ενοικίων είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο. Τα προγράμματα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ Ι και ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ έδωσαν την δυνατότητα σε 25.000 οικογένειες να κάνουν το όνειρο αυτό πραγματικότητα. Ενδεχομένως να υπάρχουν δυνατότητες και για ακόμα ένα πρόγραμμα. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος να το ανακοινώσω αλλά κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση», είπε ο πρωθυπουργός.

«Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό, ούτε καν μόνο ευρωπαϊκό» σημείωσε ο πρωθυπουργός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026», χαρακτηρίζοντας το πρόβλημα «παγκόσμιο», το οποίο «συνδέεται σε έναν βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες αλλά πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε μεγαλύτερη ένταση όπως η Νότια Κορέα».

«Επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο για την Οικογένεια και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού για να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες», επισήμανε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος να το επιστρέψουμε σε οικογένειες με παιδιά και θα είναι 150 ευρώ ανά τέκνο ανά οικογένεια και προστίθεται στα άλλα που έχουμε ήδη εξαγγείλει ή εφαρμόσει».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη πως «η υποχρέωση που έχουμε είναι να διευρύνουμε το πρόγραμμα επιδότησης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα».

