Τουρκία: «Βράζει» η αξιωματική αντιπολίτευση - Σε αγώνα καλεί ο Οζέλ

Έκκληση για ενότητα από τον πρώην αρχηγό του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου

Newsbomb

Τουρκία: «Βράζει» η αξιωματική αντιπολίτευση - Σε αγώνα καλεί ο Οζέλ

O Oζγκιούρ Οζέλ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η δικαστική απόφαση ακύρωσε το 38ο τακτικό συνέδριο του CHP που εξέλεξε τον Οζγκιούρ Οζέλ πρόεδρο το 2023.
  • Ο Οζέλ κάλεσε τα μέλη του κόμματος να συνεχίσουν τον αγώνα με τιμή και θάρρος, απορρίπτοντας την απόφαση.
  • Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ζήτησε ενότητα και ψυχραιμία, τονίζοντας ότι το κόμμα δεν πρέπει να διχαστεί λόγω της απόφασης.
  • Ο υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε ότι η απόφαση ήταν δημοκρατική και βασίστηκε σε καταγγελίες στελεχών του CHP.
  • Στελέχη του CHP κατήγγειλαν πολιτική παρέμβαση και χαρακτήρισαν την απόφαση ως προσπάθεια επιρροής στη λειτουργία του κόμματος.
Snapshot powered by AI

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στην Τουρκία η δικαστική απόφαση περί ακύρωσης του 38ου τακτικού συνεδρίου του CHP, που εξέλεξε το 2023 τον σημερινό πρόεδρο, Οζγκιούρ Οζέλ, με δηλώσεις από κορυφαία στελέχη του κόμματος και την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω κοινωνικών δικτύων, μετά τη δικαστική εξέλιξη, καλώντας τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα.

«Δεν σας υπόσχομαι ότι θα πάμε στην εξουσία περνώντας μέσα από έναν κήπο με τριαντάφυλλα. Σας υπόσχομαι ότι θα αντέξουμε τον πόνο, αλλά δεν θα παραδοθούμε. Σας υπόσχομαι τιμή, αξιοπρέπεια, θάρρος και αγώνα», έγραψε, ενώ το κόμμα CHP σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «δεν αναγνωρίζουμε, δεν αποδεχόμαστε την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του Παλατιού. Καλούμε όλα τα μέλη μας στα κεντρικά μας γραφεία και σε όλες τις επαρχίες και νομαρχιακές οργανώσεις. Δεν υπάρχει υποχώρηση, συνεχίζουμε τον αγώνα».

Κιλιτσντάρογλου: Έκκληση για ενότητα

Ο τέως πρόεδρος του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος θα αναλάβει τα ηνία του κόμματος με την ίδια δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζγκιούρ Οζέλ, τοποθετήθηκε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενότητας στο κόμμα και αποφυγής εσωτερικών συγκρούσεων.

«Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα δεν είναι πεδίο προσωπικών φιλοδοξιών. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα είναι ο χάρτης της κυριαρχίας του έθνους μας», δήλωσε, προσθέτοντας πως «η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με το 38ο τακτικό συνέδριό μας δεν πρέπει να αποτελέσει αιτία διχασμού, αλλά ευκαιρία να ενωθούμε κάτω από το αιωνόβιο δέντρο μας. Κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί. Οι προσωπικές φιλοδοξίες δεν είναι πάνω από το μέλλον της Τουρκίας. Θα απομακρύνουμε το κόμμα από τις αντιπαραθέσεις και θα συνεχίσουμε την πορεία μας προς την εξουσία».

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κάλεσε στη συνέχεια «να επικρατήσει η ψυχραιμία και η κοινή λογική».

Υπουργός Δικαιοσύνης: «Απόλυτα δημοκρατική απόφαση»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, τοποθετήθηκε μετά την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι τα ίδια τα στελέχη του κόμματος κατήγγειλαν την ηγεσία τους και απορρίπτοντας αιτιάσεις περί παρέμβασης.

«Η διαδικασία ξεκίνησε με τις καταγγελίες των εκπροσώπων του CHP. Λήφθηκε μια δημοκρατική απόφαση. Ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα πρόκειται, είναι απαράδεκτο να παραβιάζεται η βούληση των εκπροσώπων και των μελών λόγω συμφερόντων, πιέσεων ή χειραγώγησης».

Στελέχη του CHP αντέδρασαν έντονα στην απόφαση, κάνοντας λόγο για πολιτική παρέμβαση και προσπάθεια επιρροής στη λειτουργία του κόμματος.

Η αντιπρόεδρος του CHP Γκιούλ Τσιφτσί δήλωσε ότι «υπό την ηγεσία του προέδρου μας Οζγκιούρ Οζέλ, όλα τα αιρετά όργανα του κόμματός μας εκτελούν τα καθήκοντά τους. Δεν θα υποταχθούμε στο παλάτι, στη δικαστική εξουσία ή στο σκοτεινό καθεστώς που έχουν εγκαθιδρύσει».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Κόμματος Νίκης Ουμίτ Οζντάγ σχολίασε: «Η απόφαση ακύρωσης του συνεδρίου αποτελεί πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:36ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Συνελήφθη στη Φάτιμα η μητέρα που εγκατέλειψε δύο μικρά αγόρια σε δάσος της Λισαβόνας

20:23LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Το τέλος των ηρώων

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: 12χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από ΙΧ - Θα μεταφερθεί στο Παίδων

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Βράζει» η αξιωματική αντιπολίτευση - Σε αγώνα καλεί ο Οζέλ

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι δείχνει το χρώμα των ούρων για την υγεία σας

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη για ναρκωτικά και ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπλέκονται τρεις οικογένειες - Συνολικά 77 κατηγορούμενοι

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος-Πανσερραϊκός 6-0: Ιδανικό φινάλε με καρέ Τσούμπερ για τους Περιστεριώτες

19:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ισπανία: Μαρμάρινη προτομή 2.000 ετών πιθανώς της Αφροδίτης εντοπίστηκε σε παραλία του Αλικάντε

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Τι συνέβη την ημέρα της μοιραίας πτώσης του ιδρυτή της εταιρείας – Οι καταθέσεις

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και θα το καταστρέψουμε, δεν το χρειαζόμαστε

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Αποκόρωνα Χανίων: Ανθρώπινος σκελετός σε δύσβατη περιοχή - Εξετάζεται σύνδεση με εξαφάνιση 33χρονου γιατρού

19:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google αλλάζει έπειτα από 25 χρόνια τη μηχανή αναζήτησής της - Τι φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται μια πραγματική ενιαία αγορά για αμυντικά αγαθά

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντιπολίτευση αναζητά αίμα στην αρένα, στόχος είναι η πολιτική εξόντωση του αντιπάλου

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά την επιχείρηση εντοπισμού ορειβάτη

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο για Ιράν: «Ορισμένη πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις όμως ο Τραμπ έχει και «άλλες επιλογές»

18:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Κότσιρας για Ελλάδα: «Αισθάνομαι ότι είμαστε σαν τα σκουλήκια που βρίσκονται σε ένα μήλο»

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην Τουρκία: Δικαστήριο καθαίρεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης

18:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Ανακοινώνει το νέο κόμμα - Live η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:01ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Αποκόρωνα Χανίων: Ανθρώπινος σκελετός σε δύσβατη περιοχή - Εξετάζεται σύνδεση με εξαφάνιση 33χρονου γιατρού

18:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Ανακοινώνει το νέο κόμμα - Live η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: 12χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από ΙΧ - Θα μεταφερθεί στο Παίδων

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικός ο αναισθησιολόγος με το «φακελάκι»: «Να έχω κάτι για τα γεράματά μου, έχω 82% αναπηρία»

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Οι Ιταλοί δύτες παγιδεύτηκαν σε αδιέξοδο στο σπήλαιο του θανάτου – Πώς βρήκαν τραγικό θάνατο

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

14:46ΚΟΣΜΟΣ

«Βουλιάζει» η Ιταλία από τουρίστες - Σκηνές χάους σε δρόμους και αξιοθέατα

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Πιθανή ανθρωποκτονία» ο θάνατος του Αλέκου Δασκαλάκη λέει το ιατροδικαστικό πόρισμα

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι δείχνει το χρώμα των ούρων για την υγεία σας

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

11:25ΥΓΕΙΑ

Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Τι συνέβη την ημέρα της μοιραίας πτώσης του ιδρυτή της εταιρείας – Οι καταθέσεις

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Εξαήμερη άδεια από τις φυλακές Κορυδαλλού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ