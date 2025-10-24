Τουρκία: Η Δικαιοσύνη απέρριψε τις κατηγορίες για την εκλογή Οζέλ στην ηγεσία του CHP

Tουρκικό δικαστήριο απέρριψε σήμερα, Παρασκευή (24/10) την υπόθεση που ζητούσε την ακύρωση του συνεδρίου του 2023 του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και την απομάκρυνση του ηγέτη του, Οζγκιούρ Οζέλ, λόγω παρατυπιών, σε μια κίνηση που θεωρείται ότι μειώνει τις εντάσεις που προκλήθηκαν από την προσπάθεια επιβολής νομικών εμποδίων στο κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία.

Η απόφαση θεωρείται σημαντική πολιτική νίκη για την κύρια κομματική έκφραση του κεμαλισμού στην Τουρκία. Η νομική προσφυγή των τουρκικών αρχών έλεγχε τον Οζέλ για δήθεν χρηματισμό μελών του κόμματος με σκοπό την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος, στη θέση του Κεμάλ Κιλιτσνταρόγλου.

Σε περίπτωση που κρινόταν ένοχος ο Οζέλ θα έπρεπε να αποχωρήσει άμεσα από την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να επιστρέψει ο Κιλιτσνταρόγλου μέχρι την εκλογή άλλου στην προεδρία του CHP.

Ο Οζέλ αναδείχθηκε μετά τη σύλληψη τον Μάρτιο του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, υποψήφιου προέδρου του κόμματός του και κύριου πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Το κεντρώο CHP, το οποίο αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του, βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το ισλαμικών ριζών, συντηρητικό κόμμα AKP του Ερντογάν στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.

Τον προηγούμενο μήνα, το CHP προσπάθησε να θωρακίσει τον Οζέλ από οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, επανεκλέγοντάς τον σε έκτακτο συνέδριο. Παράλληλα, εκατοντάδες μέλη του CHP έχουν φυλακιστεί εν αναμονή δίκης σε μια χωρίς τέλος καταστολή ενός έτους, που οι επικριτές της κυβέρνησης χαρακτηρίζουν πολιτικοποιημένη και αντιδημοκρατική, κάτι που η κυβέρνηση αρνείται, υποστηρίζοντας ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.







