Οριστικά την Τρίτη 30/12 το Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR λόγω κρουσμάτων γρίπης Α στο «τριφύλλι»

Τα 8 κρούσματα γρίπης Α σε αθλητές και 3 σε μέλη του προπονητικού σταφ του Παναθηναϊκού AKTOR, οδήγησαν οριστικά στην αναβολή του αγώνα με το Μαρούσι. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί Σάββατο 27/12, αλλά τελικά πήρε τρεις μέρες αναβολή, καθώς όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ το ματς θα λάβει χώρα την Τρίτη 30/12 στις 18:30.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR που ήταν προγραμματισμένος για τις 27/12/25 και ώρα 18:30 για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την Τρίτη 30/12/25 και ώρα 18:30 με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».

Έτσι, ο Παναθηναϊκός επιβαρύνεται επιπλέον ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens που είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου. Η προετοιμασία του επηρεάζεται σημαντικά, τόσο λόγω των προβλημάτων που φέρνει η γρίπη Α, όσο και από το ματς για την GBL που θα διεξαχθεί τρεις μέρες πριν τον σημαντικό αγώνα Euroleague.