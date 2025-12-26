Φθιώτιδα: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε γυναίκα ανήμερα των Χριστουγέννων - Της έκοψε δύο δάχτυλα

Σοκ έχει προκαλέσει στη Φθιώτιδα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην περιοχή της Αταλάντης, όταν γυναίκα δέχθηκε επίθεση από σκύλο με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων στο χέρι της.

Η γυναίκα επέστρεφε αργά στο σπίτι της μαζί με την οικογένειά της, έπειτα από έξοδο για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, όταν δέχθηκε ξαφνικά επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο που ανήκει σε γείτονά της.

Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, χάνοντας δύο δάχτυλα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, λόγω της βραδινής εξόδου, είχε προηγηθεί σύσταση προς τον ιδιοκτήτη του σκύλου να τον περιορίσει, κάτι που φαίνεται πως δεν συνέβη, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η επίθεση κατά την επιστροφή της γυναίκας στο σπίτι της.

Το περιστατικό διερευνάται, ενώ έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, επαναφέροντας στο προσκήνιο ζητήματα ευθύνης ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων και ασφάλειας των πολιτών.

