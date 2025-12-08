Ζάκυνθος: Ανείπωτη θλίψη για τον 2χρονο που σκοτώθηκε από το πίτμπουλ - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου παραμένει συγκλονισμένη από τον τραγικό θάνατο του 2χρονου Λίο, ο οποίος υπέστη θανατηφόρα τραύματα από πίτμπουλ στην αυλή του σπιτιού του.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί βρέθηκε στον χώρο όπου ήταν δεμένο το σκυλί. Οι γονείς, που αρχικά συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται μαρτυρίες γειτόνων και προσώπων που γνώριζαν την ευαισθησία της οικογένειας, η οποία φρόντιζε συστηματικά αδέσποτα ζώα.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του πατέρα του παιδιού, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του». Ο ίδιος εξήγησε ότι το πίτμπουλ, το οποίο βρισκόταν δεμένο, το είχε περιθάλψει ο ίδιος μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, καθώς το βρήκε σε κακή κατάσταση έξω από το σπίτι. «Μου σκότωσε τον γιο μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιρρίπτοντας έμμεσα ευθύνες σε όσους εγκαταλείπουν ζώα.

Υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διασωθεί το παιδί

Το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Ζακύνθου περιέγραψε τη σοβαρότητα των τραυμάτων του μικρού Λίο, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, να δηλώνει πως συνάδελφοι περιέγραψαν θέαμα που δεν είχαν αντικρίσει ποτέ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ΕΚΑΒ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ουσιαστικά νεκρό».

Το πίτμπουλ κρατείται πλέον σε καταφύγιο, με εισαγγελική εντολή, και τίθεται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία. Το τελικό βήμα αφορά τη σύγκληση πενταμελούς επιτροπής από την Πάτρα, η οποία θα αποφασίσει για τη μοίρα του ζώου, δηλαδή αν θα θανατωθεί ή θα παραμείνει σε προστατευόμενο χώρο.

Τέλος, το τραγικό συμβάν έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με την επικινδυνότητα ορισμένων φυλών σκύλων, αν και ειδικοί τονίζουν ότι η επιθετικότητα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως η εκπαίδευση και το περιβάλλον.

