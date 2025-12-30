Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, ρυθμίζεται το πλαίσιο των ΜΚΟ

Το νομοσχέδιο παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης, δίνοντας έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν νόμιμα στη χώρα

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, ρυθμίζεται το πλαίσιο των ΜΚΟ
Αναρτήθηκε σήμερα στο opengov.gr το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, «Προώθηση Πολιτικών Νόμιμης Μετανάστευσης», με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου νόμιμης μετανάστευσης, που θα αποτελέσει ανάχωμα στην παράνομη μετανάστευση και το οποίο ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας όσο και στις απαιτήσεις της κοινωνικής συνοχής και της δημόσιας ασφάλειας.

Το νομοσχέδιο παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης, δίνοντας έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν νόμιμα στη χώρα . Εισάγεται η αυτόματη ανανέωση για «ασφαλείς» κατηγορίες αδειών, όπως η εξαρτημένη εργασία, με μοναδική επιφύλαξη λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Παράλληλα, καθιερώνεται ελάχιστη διάρκεια ισχύος δύο ετών για κάθε άδεια διαμονής, ώστε να αποτραπεί το φαινόμενο έκδοσης ήδη ληγμένων τίτλων.

Στον τομέα της απασχόλησης, ενισχύονται οι διαδικασίες μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, με απλούστευση των σταδίων, ευελιξία στην αλλαγή εργοδότη και εισαγωγή ελάχιστου ηλικιακού ορίου.

Προστίθενται ως πιθανοί εργοδότες οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης, ενώ θεσπίζεται ειδική «fast track» διαδικασία για εργαζόμενους σε μεγάλα δημόσια έργα και στρατηγικές επενδύσεις.

Ταυτόχρονα, προωθούνται διμερείς διακρατικές συμφωνίες με χώρες προέλευσης, με έμφαση στη συνεργασία αυτών των χωρών για τις επιστροφές παράνομα διαμενόντων πολιτών τους και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης και γνώσης. Εισάγονται νέες κατηγορίες εθνικών θεωρήσεων, όπως tech visa και talent visa, καθώς και ρυθμίσεις για επισκέπτες καθηγητές, ενώ επιταχύνονται οι προξενικές διαδικασίες με απλοποίηση των διαδικασιών σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Παράλληλα, αυξάνεται η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης (Blue Card).

Σημαντικές παρεμβάσεις προβλέπονται και για φοιτητές και σπουδαστές τρίτων χωρών, με άδειες διαμονής ισόχρονες των προγραμμάτων σπουδών, δικαίωμα μερικής απασχόλησης, δυνατότητα παραμονής μετά την αποφοίτηση για αναζήτηση εργασίας και ταχύτερη χορήγηση θεωρήσεων στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο προσανατολίζεται στην αξιοποίηση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που διαμένουν στη χώρα, μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε τομείς με ελλείψεις, όπως οι κατασκευές, η αγροτική παραγωγή και ο τουρισμός, μειώνοντας σταδιακά την εξάρτηση από επιδόματα και ενισχύοντας την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, εάν δικαιούνται να μείνουν νόμιμα στη χώρα. Δηλαδή για όσους τυγχάνουν διεθνούς προστασίας θα τους δίνεται η δυνατότητα εργασίας και όχι επιβίωσης μέσω βοηθημάτων.

Διαβάστε ΕΔΩ το Σχέδιο Νόμου

Το νέο πλαίσιο αυστηροποιεί τις κυρώσεις για τα αδικήματα της παράνομης διακίνησης μεταναστών σε όλα τα επίπεδα και τιμωρεί τη συνδρομή σε παράνομους μετανάστες από νόμιμους μετανάστες, οι οποίοι θα χάνουν καθεστώς νομιμότητας εάν συνδράμουν με οποιονδήποτε τρόπο παράνομους μετανάστες, προβλέποντας ακόμη και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για τους διακινητές.

Παράλληλα ρυθμίζεται το πλαίσιο των ΜΚΟ με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας. Απλοποιείται η διαδικασία εγγραφής των ΜΚΟ στο μητρώο του υπουργείου με μείωση της γραφειοκρατίας και παράλληλα αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για τα μέλη ΜΚΟ που συνδράμουν στο αδίκημα της διακίνησης παράνομων μεταναστών με επιβαρυντικές ποινικές κυρώσεις πολυετούς κάθειρξης και διαγραφή των ΜΚΟ από το μητρώο του υπουργείου. Συγχρόνως καταργείται κάθε δυνατότητα να συμβάλλονται οι ΜΚΟ προνομιακά με προγραμματικές συμβάσεις με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και πλέον θα συμβάλλονται αποκλειστικά με διαγωνιστικές διαδικασίες όπως όλοι οι πάροχοι.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης τη σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Μεταναστευτικής Πολιτικής, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων, καθώς και την υφ’ όρων απόλυση με την άμεση απέλαση όσων μεταναστών εκτίουν πλημμεληματικές ποινές φυλάκισης.

Με το σχέδιο νόμου «Προώθηση Πολιτικών Νόμιμης Μετανάστευσης», η Ελλάδα διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη πολιτική που είναι αυστηρή απέναντι στην παρανομία, ανοικτή μόνο στη νόμιμη κινητικότητα και προσανατολισμένη στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

