Θάνος Πλεύρης: Κοινό μέτωπο Ελλάδας - Γερμανίας κόντρα στο μεταναστευτικό

Με τον Γερμανό ομόλογό του, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, συναντήθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους οι δύο υπουργοί επικεντρώθηκαν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τόσο την παράνομη μετανάστευση όσο και τις πρωτοβουλίες που χρειάζεται να λάβει η Ευρώπη για να θωρακιστούν τα εξωτερικά μας σύνορα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη λήψη εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων που έχουν ως στόχο να μειωθούν οι παράνομες ροές, να ενισχυθούν οι επιστροφές και οι απελάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη εφαρμογής του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και του Κανονισμού Επιστροφών με τρόπο αμοιβαία επωφελή για την Ελλάδα και τη Γερμανία.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι η χώρα μας προτίθεται να συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία και λειτουργία «return hubs» εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου και συγκεκριμένα σε αφρικανικές χώρες και ζήτησε να ενημερωθεί για τις πρωτοβουλίες της Γερμανίας αναφορικά με τις επιστροφές μεταναστών σε Αφγανιστάν και Συρία.

Η Γερμανία, από την άλλη, εξέφρασε ενδιαφέρον για τη νέα αποτρεπτική νομοθεσία της Ελλάδας, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση των παράνομων ροών κατά 45% το τελευταίο τρίμηνο.

Ελληνικό ενδιαφέρον για τα «Κέντρα Επιστροφών»

Η Αθήνα εξέφρασε το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στη γερμανική συζήτηση για τα λεγόμενα «Return Hubs» — κέντρα επιστροφών σε αφρικανικές χώρες — καθώς και στις διαπραγματεύσεις που έχει ξεκινήσει το Βερολίνο με χώρες όπως το Αφγανιστάν και η Συρία, για την αύξηση των επαναπατρισμών.

«Η μεγάλη εικόνα είναι ότι θέλουμε μείωση των ροών και αύξηση των επιστροφών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε πως η Ελλάδα τηρεί όλα τα πρότυπα για τις συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο.

«Οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ βασίζονται σε μια λογική άλλης εποχής. Η Ευρώπη αλλάζει και μαζί της πρέπει να προσαρμοστεί και η νομολογία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως οι έλεγχοι στις δομές φιλοξενίας είναι συνεχείς.

«Δεν πρέπει να φοβόμαστε το πρόβλημα»

Ο Θάνος Πλεύρης σχολίασε και τις πρόσφατες δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για την επιβάρυνση του αστικού τοπίου από τους μετανάστες, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με την άποψη του Γερμανού ηγέτη.

«Δεν τρελάθηκαν οι Ευρωπαίοι και άρχισαν να ενοχλούνται από τους μετανάστες. Τους ενοχλούν όσοι έρχονται χωρίς διάθεση προσαρμογής και θέλουν να επιβάλουν τις δικές τους αξίες. Εκεί αλλοιώνεται η κοινωνία», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τον υπουργό συνόδευσαν ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας και ο Διπλωματικός Ακόλουθος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Νικόλαος Γιωτόπουλος.