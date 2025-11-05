Θάνος Πλεύρης: Κοινό μέτωπο Ελλάδας - Γερμανίας κόντρα στο μεταναστευτικό

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι η χώρα μας προτίθεται να συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία και λειτουργία «return hubs» εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου

Newsbomb

Θάνος Πλεύρης: Κοινό μέτωπο Ελλάδας - Γερμανίας κόντρα στο μεταναστευτικό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τον Γερμανό ομόλογό του, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, συναντήθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους οι δύο υπουργοί επικεντρώθηκαν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τόσο την παράνομη μετανάστευση όσο και τις πρωτοβουλίες που χρειάζεται να λάβει η Ευρώπη για να θωρακιστούν τα εξωτερικά μας σύνορα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη λήψη εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων που έχουν ως στόχο να μειωθούν οι παράνομες ροές, να ενισχυθούν οι επιστροφές και οι απελάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη εφαρμογής του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και του Κανονισμού Επιστροφών με τρόπο αμοιβαία επωφελή για την Ελλάδα και τη Γερμανία.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι η χώρα μας προτίθεται να συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία και λειτουργία «return hubs» εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου και συγκεκριμένα σε αφρικανικές χώρες και ζήτησε να ενημερωθεί για τις πρωτοβουλίες της Γερμανίας αναφορικά με τις επιστροφές μεταναστών σε Αφγανιστάν και Συρία.

Η Γερμανία, από την άλλη, εξέφρασε ενδιαφέρον για τη νέα αποτρεπτική νομοθεσία της Ελλάδας, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση των παράνομων ροών κατά 45% το τελευταίο τρίμηνο.

Ελληνικό ενδιαφέρον για τα «Κέντρα Επιστροφών»

Η Αθήνα εξέφρασε το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στη γερμανική συζήτηση για τα λεγόμενα «Return Hubs» — κέντρα επιστροφών σε αφρικανικές χώρες — καθώς και στις διαπραγματεύσεις που έχει ξεκινήσει το Βερολίνο με χώρες όπως το Αφγανιστάν και η Συρία, για την αύξηση των επαναπατρισμών.

«Η μεγάλη εικόνα είναι ότι θέλουμε μείωση των ροών και αύξηση των επιστροφών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε πως η Ελλάδα τηρεί όλα τα πρότυπα για τις συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο.

«Οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ βασίζονται σε μια λογική άλλης εποχής. Η Ευρώπη αλλάζει και μαζί της πρέπει να προσαρμοστεί και η νομολογία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως οι έλεγχοι στις δομές φιλοξενίας είναι συνεχείς.

«Δεν πρέπει να φοβόμαστε το πρόβλημα»

Ο Θάνος Πλεύρης σχολίασε και τις πρόσφατες δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για την επιβάρυνση του αστικού τοπίου από τους μετανάστες, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με την άποψη του Γερμανού ηγέτη.

«Δεν τρελάθηκαν οι Ευρωπαίοι και άρχισαν να ενοχλούνται από τους μετανάστες. Τους ενοχλούν όσοι έρχονται χωρίς διάθεση προσαρμογής και θέλουν να επιβάλουν τις δικές τους αξίες. Εκεί αλλοιώνεται η κοινωνία», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Τον υπουργό συνόδευσαν ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας και ο Διπλωματικός Ακόλουθος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Νικόλαος Γιωτόπουλος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:07ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπεσε σε ρέμα στη Λάρισα: Τραυματίστηκε ο οδηγός - Δείτε φωτογραφίες

12:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Novartis: Διακοπή της δίκης Δεστεμπασίδη - Μαραγγέλη για 10 Νοεμβρίου

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραχάλιος για «ΚΥΜΑ»: Η Καρυστιανού «με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα που θα φέρει την κάθαρση»

11:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Νίκη απέναντι στην ολιγαρχία η νίκη Μαμντάνι»

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γιατί ο Φανούρης Καργάκης δεν πυροβόλησε την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - «Έπαιζαν πόλεμο» ακροβολημένοι

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Ζόραν Mαμντάνι: Ένας «Σοσιαλιστής» στο τιμόνι του παγκόσμιου κέντρου καπιταλισμού - Πώς αλλάζει το κατεστημένο και τη Νέα Υόρκη

11:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 36 ημέρες shutdown στην κυβέρνηση - Το μεγαλύτερο «λουκέτο» στην ιστορία της χώρας

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Ποινή 14 μηνών σε φοιτητή για σύνθημα υπέρ της Παλαιστίνης στον τοίχο του ΕΜΠ

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

11:40LIFESTYLE

Γιώργος Μερκουλίδης: «Παραιτήθηκα από δικηγόρος του Μαζωνάκη επειδή δεν μπορούσα να συνεργαστώ μαζί του»

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ χαιρέτησαν μαθητές στην Ηρώδου Αττικού

11:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαυρωτάς: «Πέρα από τις καταγγελίες του Σούντγκρεν, υπάρχουν κι άλλα ύποπτα ευρήματα»

11:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν: Ο τρόπος πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της - Θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Στασινός στο Green Deal Greece: «Η ανθεκτικότητα, η πρόληψη και ο πράσινος-ψηφιακός μετασχηματισμός είναι το μέλλον της χώρας»

11:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέα πολύωρη κατάθεση έδωσε ο ανιψιός - Σφίγγει ο κλοιός για τον ηθικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος οι 8 ώρες εργασίας: Η κουλτούρα «996» από την Κίνα ανησυχεί τη νέα γενιά

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δημογλίδου για Βορίζια: «Από τυχαία συνάντηση ξεκίνησε η συμπλοκή - Δεν έπεσαν 2.000 πυροβολισμοί»

11:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Return Hubs» στην Αφρική για μετανάστες που φεύγουν από Ευρώπη και επιστρέφουν στις χώρες τους: Τι συζήτησε ο Πλεύρης με τον Γερμανό υπουργό Μετανάστευσης

11:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: 43.000 ανήλικοι έλαβαν αυτόματα ΑΦΜ – Τι αλλάζει για τους γονείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι γυναίκες παίρνουν τον λόγο στα Βορίζια: Ζητούν εκδίκηση για τον Καργάκη - Έκκληση «για να ζήσουν τα παιδιά μας», από τη Φραγκιαδάκη

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γιατί ο Φανούρης Καργάκης δεν πυροβόλησε την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - «Έπαιζαν πόλεμο» ακροβολημένοι

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του - Τα βήματα

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

10:14LIFESTYLE

Σοφία Μουτίδου: Η πρώτη αντίδραση μετά τον καβγά με τον Απόστολο Γκλέτσο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συγκλονίζει η μητέρα των τριών συλληφθέντων και η σύζυγος του 29χρονου - «Δεν σεβάστηκαν ούτε το 10 ημερών μωρό μου»

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

09:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη - Εκκενώθηκαν σχολικές αίθουσες

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της - Θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα

01:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1: Τα highlights από την ισοπαλία στο Φάληρο

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ χαιρέτησαν μαθητές στην Ηρώδου Αττικού

11:40LIFESTYLE

Γιώργος Μερκουλίδης: «Παραιτήθηκα από δικηγόρος του Μαζωνάκη επειδή δεν μπορούσα να συνεργαστώ μαζί του»

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα Ντουβάτζι: Η νέα πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης είναι καλλιτέχνης και γνώρισε τον Μαμντάνι στο ίντερνετ

11:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέα πολύωρη κατάθεση έδωσε ο ανιψιός - Σφίγγει ο κλοιός για τον ηθικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραχάλιος για «ΚΥΜΑ»: Η Καρυστιανού «με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα που θα φέρει την κάθαρση»

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Έκλεψαν βρύσες από δημοτικό σχολείο - Άναυδοι μαθητές και καθηγητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ