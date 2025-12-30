Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι από τον Βόλο που διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι που διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα στον Βόλο, έπειτα από επιπλοκές που εμφάνισε ενώ είχε γρίπη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, τελικά το μικρό παιδί – που είχε μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας που διαθέτει ΜΕΘ Παίδων – δεν χρειάστηκε νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε και τελικά νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου, καθώς οι διαγνωστικές του εξετάσεις είναι καλές.

Ο κ. Γιαννάκος απένειμε τα εύσημα στο ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων του Βόλου και του Πανεπιστημιακού της Λάρισας, ενώ συστήνει στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί με τη γρίπη και άλλες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού που είναι σε έξαρση αυτή την εποχή.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί παρουσίασε την περίοδο των Χριστουγέννων υψηλό πυρετό ως 39, ενώ τα συμπτώματα έγιναν πιο σοβαρά, όταν ξεκίνησε να κάνει εμέτους.

Οι γονείς ανησύχησαν και πήραν το παιδί και μετέβησαν στο Νοσοκομείο Βόλου. Αμέσως έγινε η εισαγωγή του στην Παιδιατρική Κλινική και ακολούθησαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Ωστόσο, οι γιατροί αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και αποφάσισαν τη διακομιδή του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.