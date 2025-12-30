Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 3χρονο παιδί με σοβαρή επιπλοκή από γρίπη

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται ένα παιδί 3 ετών από τον Βόλο, μετά από σοβαρή επιπλοκή, που του προκάλεσε η γρίπη.

Το παιδί παρουσίασε την περίοδο των Χριστουγέννων υψηλό πυρετό ως 39, ενώ τα συμπτώματα έγιναν πιο σοβαρά, όταν ξεκίνησε να κάνει εμέτους.

Οι γονείς ανησύχησαν και πήραν το παιδί και μετέβησαν στο Νοσοκομείο Βόλου. Αμέσως έγινε η εισαγωγή του στην Παιδιατρική Κλινική και ακολούθησαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Ωστόσο, οι γιατροί αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και αποφάσισαν τη διακομιδή του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η διακομιδή του τρίχρονου στη Λάρισα έγινε την επόμενη ημέρα και εισήχθη άμεσα σε κλίνη της Παιδιατρικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γρίπη προκάλεσε στο παιδί επιπλοκή με τη διάγνωση της εγκεφαλίτιδας. Το παιδί παραμένει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, λαμβάνοντας ειδική φαρμακευτική αγωγή, ενώ διαφαίνονται σιγά σιγά και τα πρώτα θετικά δείγματα για την πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς όμως να εμφανίζονται συγκρατημένοι και να αναμένουν την αντίδραση του οργανισμού στην αγωγή.

Σημειώνεται ότι η εγκεφαλίτιδα αποτελεί μία από τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η νόσος της γρίπης.

Με πληροφορίες από magnesianews.gr

