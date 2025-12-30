Βόλος: Έπιασε φωτιά το σπίτι του και πήγε να κατέβει από το μπαλκόνι με σχοινί

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, όταν ξέσπασε φωτιά σε διπλοκατοικία στη Νέα Ιωνία, όπου κατοικεί ένας 82χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρική σόμπα που χρησιμοποιούσε ο ηλικιωμένος για να ζεσταθεί.

Τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά, ο 82χρονος βρισκόταν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου στην οδό Αναξίμανδρου και Σμύρνης, απλώνοντας ρούχα. Όταν αντιλήφθηκε ότι το εσωτερικό του σπιτιού είχε γεμίσει πυκνούς καπνούς, πανικόβλητος προσπάθησε να δέσει ένα σχοινί, με σκοπό να κατέβει από το μπαλκόνι.

Την επικίνδυνη αυτή ενέργεια αντιλήφθηκε μία γειτόνισσα που περνούσε από το σημείο, η οποία τον κάλεσε να παραμείνει ψύχραιμος και ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική.

Ισχυρές δυνάμεις της Π.Υ. Βόλου έφτασαν γρήγορα στο σημείο και, χρησιμοποιώντας εξωτερική σκάλα, απεγκλώβισαν με ασφάλεια τον ηλικιωμένο, πριν προχωρήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Από το συμβάν προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο σαλόνι της κατοικίας.

