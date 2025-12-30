Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε αποθήκη στην περιοχή του Σκαλανίου

Η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα

Συναγερμός σήμανε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του Σκαλανίου στο Ηράκλειο, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε αποθήκη, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έφτασαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν συντονισμένα και κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά έγκαιρα, αποτρέποντας την εξάπλωσή της σε γειτονικούς χώρους.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές στον αποθηκευτικό χώρο, ωστόσο – σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του Neakriti.gr – δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση και εξετάζονται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.