Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Αναβιώνει στις δικαστικές αίθουσες η φονική παράσυρση της Έμμας

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Μετά την καταδίκη του οδηγού που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη φοιτήτρια, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, οι δικαστικές αρχές παραπέμπουν σε δίκη και τη συνοδηγό του οχήματος, κατηγορώντας την για υπόθαλψη εγκληματία.

Η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 7 Ιανουαρίου.

Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας της 21χρονης

«Θα σε δικαιώσω ακόμα κι αν είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω .. αρχής γενομένης 7-1-2026 και ώρα 9:00΄ στα δικαστήρια θεσσαλονίκης

Στο υπόσχομαι ..❤️‍?❤️‍?»

«Κι άλλα Χριστούγεννα με μια άδεια καρέκλα στο τραπέζι .. άλλη μια γιορτή σου που δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω να σου πω Χρόνια πολλά, να ακούσω τη φωνή σου .. και τι δε θα δινα να μπορούσα ..

Μου λείπεις, σ’ αγαπώ ❤️‍?❤️‍?»

