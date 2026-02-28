Οι στρατοί Ισραήλ - Ιράν σε αριθμούς: Οι στρατιωτικές δυνατότητες τους σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Σε μία επικίνδυνη κλιμάκωση, το Ισραήλ με τη συνδρομή των ΗΠΑ εξαπέλυσε εκτεταμένη επιχείρηση εναντίον του Ιράν, πυροδοτώντας τα αντίποινα της Τεχεράνης και μία γενικότερη ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Την ώρα που σειρήνες πολέμου ηχούν, μία σύγκριση δυνάμεων των δύο στρατών των εχθρών, ίσως καθορίσει τη φύση της σύγκρουσης.

Ως αρχή, πρόκειται για δύο ριζικά αντίθετα στρατιωτικά δόγματα: από τη μία πλευρά, η τεχνολογική υπεροχή και η αεροπορική δύναμη του Ισραήλ και από την άλλη, η συντριπτική αριθμητική υπεροχή και το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν.

Οι αναφορές πληροφοριών δείχνουν ότι οι επιθέσεις σήμερα το πρωί επικεντρώθηκαν σε στρατιωτικές υποδομές και θέσεις κοντά σε κυβερνητικά γραφεία στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας. «Το κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτικό χτύπημα κατά του Ιράν για να εξαλείψει τις απειλές κατά του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός αμέσως μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, ενεργοποιώντας επίσης μια «άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης» σε ολόκληρη τη χώρα.

Ισραηλινό άρμα μάχης IDF

Πώς συγκρίνονται οι δυνάμεις

Όσον αφορά στο ενεργό προσωπικό, το Ιράν έχει ένα σαφές πλεονέκτημα, με περίπου 610.000 εν ενεργεία στρατιώτες, αριθμός που έρχεται σε αντίθεση με τους 169.500 στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Ωστόσο, το Ισραήλ μπορεί να κινητοποιήσει γρήγορα περίπου 465.000 εφέδρους, επιτρέποντάς του να τριπλασιάσει το μέγεθος του στρατού του μέσα σε λίγες μέρες, ένα σύστημα κινητοποίησης που έρχεται σε αντίθεση με την ιρανική εφεδρεία, που εκτιμάται σε 350.000 στρατιώτες. Επιπλέον, το Ιράν έχει τους ισχυρούς Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), έναν ιδεολογικό και επίλεκτο στρατιωτικό κλάδο που επιβλέπει τις παραστρατιωτικές δυνάμεις Basij και τη Δύναμη Quds, η οποία ειδικεύεται σε ξένες επιχειρήσεις.

Ένας αλεξιπτωτιστής που κρατάει μια ιρανική σημαία, αιωρείται πάνω από το μνημείο του αποθανόντος ιδρυτή της επανάστασης Αγιατολάχ Χομεϊνί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας του Στρατού, λίγο έξω από την Τεχεράνη (2025) AP/Vahid Salemi

Η πιο σημαντική αντίθεση είναι στον αέρα, καθώς το Ισραήλ διαθέτει στόλο με περισσότερα από 340 προηγμένα μαχητικά, συμπεριλαμβανομένου του κρίσιμου F-35I Adir πέμπτης γενιάς, το οποίο του δίνει απαράμιλλη ικανότητα διείσδυσης και αεροπορική υπεροχή στην περιοχή, η ιρανική πολεμική αεροπορία βασίζεται σε έναν γερασμένο στόλο F-14 και MiG-29, των οποίων η λειτουργικότητα περιορίζεται σοβαρά από δεκαετίες διεθνών κυρώσεων.

Στο έδαφος, η σύγκριση των αρμάτων μάχης είναι πιο ισορροπημένη: το Ισραήλ αναπτύσσει περίπου 2.200 άρματα μάχης Merkava, γνωστά για την προηγμένη προστασία τους, σε σύγκριση με έναν ελαφρώς υψηλότερο αριθμό ιρανικών αρμάτων μάχης (περίπου 2.800), αν και κατώτερης τεχνολογίας.

Εκεί που το Ιράν επιδιώκει να ισορροπήσει τη ζυγαριά είναι στο πυραυλικό οπλοστάσιό του. Διαθέτει το μεγαλύτερο απόθεμα βαλλιστικών πυραύλων στη Μέση Ανατολή, με περισσότερους από 3.000 πυραύλους, ορισμένοι ικανοί να χτυπήσουν στόχους 2.000 χιλιόμετρα μακριά.

Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από την επίσημη ιστοσελίδα του ιρανικού στρατού την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025, ένας πύραυλος εκτοξεύεται από ένα πλοίο κατά τη διάρκεια ναυτικής άσκησης του ιρανικού ναυτικού στον Κόλπο του Ομάν και τον Ινδικό Ωκεανό Iranian Army

Σε απάντηση, το Ισραήλ έχει αναπτύξει ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας μοναδικό στον κόσμο, που αποτελείται από το Iron Dome, το David's Sling και το σύστημα Arrow, τα οποία διαθέτουν ποσοστά αναχαίτισης άνω του 90%, αν και οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο κορεσμός με ιρανικούς υπερηχητικούς πυραύλους θα μπορούσε να τα θέσει σε δοκιμασία.

Στη θάλασσα, το Ισραήλ διαθέτει μόνο 5 υποβρύχια κλάσης Dolphin, αλλά πιστεύεται ότι έχουν τροποποιηθεί για να μεταφέρουν πυραύλους κρουζ με πυρηνική ικανότητα. Το Ιράν, από την πλευρά του, διαθέτει 19 υποβρύχια, αν και τα περισσότερα είναι μικρά και σχεδιασμένα για αποστολές παρενόχλησης και εξόρυξης σε ρηχά νερά όπως τα Στενά του Ορμούζ.

Αυτή η σύγκριση μπορεί να καθορίσει τη διάρκεια της σύγκρουσης. Αν θα έχει τα χαρακτηριστικά μιας «επιχείρησης- αστραπή» όπως του περασμένου Ιουνίου, ή θα είναι μία παρατεταμένη μακροχρόνια διαμάχη εξάντλησης, για την οποία το Ιράν προετοιμάζεται εδώ και δεκαετίες.

