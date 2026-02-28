Τέμπη, 3 χρόνια μετά: Δείτε live το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος

Χιλιάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στο μεγάλο συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος, για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία στα Τέμπη, όπου στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, δύο τρένα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να χαθούν 57 ζωές.

Στην Αθήνα, το μεγάλο συλλαλητήριο βρίσκεται σε εξέλιξη στην πλατεία Συντάγματος, με χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν σε αυτό, απαιτώντας δικαιοσύνη για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Από την είσοδο του Εθνικού Κήπου μέχρι το ύψος του κτηρίου του υπουργείου Εσωτερικών αλλά και όλη η πλατεία Συντάγματος μέχρι την αρχή της Ερμού, είναι γεμάτες πολίτες όλων των ηλικιών που συμμετέχουν στο συλλαλητήριο.

Δείτε live το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα: