Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για πιθανή ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν

Δημήτρης Μάνωλης

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν κάνει «λεπτομερείς προετοιμασίες» για την ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν. Αυτό μεταδίδεται από το CBS News, επικαλούμενο αρκετές πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις στο Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί διοικητές έχουν υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την προετοιμασία μιας τέτοιας επιλογής, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ αξιολογεί τις κινήσεις στη σύγκρουση με το Ιράν υπό την ηγεσία ΗΠΑ-Ισραήλ, ανέφεραν οι πηγές.

Οι πηγές δήλωσαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια, ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή. Δεν ήταν σαφές υπό ποιες συνθήκες θα έδινε εντολή για χρήση στρατευμάτων στο έδαφος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν, αλλά δήλωσε την Πέμπτη στο Οβάλ Γραφείο: «Όχι, δεν θα τοποθετήσω στρατεύματα πουθενά». Ταυτόχρονα, ωστόσο, είπε: «Αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Είναι δουλειά του Πενταγώνου να κάνει προετοιμασίες για να παρέχει στον αρχηγό του κράτους τη μέγιστη ευελιξία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος έχει πάρει απόφαση, και όπως είπε χθες στο Οβάλ Γραφείο, δεν σκοπεύει να στείλει χερσαίες δυνάμεις οπουδήποτε αυτή τη στιγμή».

Το στρατιωτικό προσωπικό έχει επίσης πραγματοποιήσει συσκέψεις για το πώς θα διαχειριστεί την πιθανή κράτηση Ιρανών στρατιωτών και παραστρατιωτικών, σε περίπτωση που ο πρόεδρος αποφασίσει να στείλει Αμερικανούς στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένου του πού θα μεταφέρονταν οι Ιρανοί, ανέφεραν δύο πηγές.

Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να αναπτύξουν στοιχεία της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη Global Response Force του Στρατού και τη Marine Expeditionary Unit του Σώματος Πεζοναυτών.

Χιλιάδες πεζοναύτες μεταφέρονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Τρία πολεμικά πλοία και περίπου 2.200 πεζοναύτες από μια εκστρατευτική μονάδα αναχώρησαν από την Καλιφόρνια νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Ήταν η δεύτερη τέτοια μονάδα πεζοναυτών που στέλνεται από την αρχή του πολέμου, και μπορεί να χρειαστούν μερικές εβδομάδες μέχρι να εγκατασταθεί στην περιοχή. Η πρώτη μονάδα είχε σταλεί από τον Ειρηνικό και ακόμη κατευθύνεται προς την περιοχή.

Οι μετακινήσεις υπογραμμίζουν την προσπάθεια του Πενταγώνου να διευρύνει τις στρατιωτικές επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο πρόεδρος, ενώ οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης αποφεύγουν δημόσια να συζητήσουν για τα επόμενα βήματα.

