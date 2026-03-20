Θα μπουν χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν; Για νέα «Μάχη της Καλλίπολης» προειδοποιεί Αμερικανός ειδικός

Ενώ ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν συνεχίζεται με αδιάκοπα χτυπήματα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αναπτύξει στρατεύματα στο Ιράν.

«Αν ίσχυε αυτό, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα, αλλά δεν αναπτύσσω στρατεύματα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο σχεδόν το 65% των Αμερικανών πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα διατάξει μια ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στο Ιράν, όμως μόνο το 7% στηρίζει αυτήν την ιδέα, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Ο καθηγητής John Mearsheimer, ειδικός στις Αμερικανικές Διεθνείς Σχέσεις, ο οποίος εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Andrew Napolitano στο YouTube. Στην εκπομπή, ο Mearsheimer συζήτησε τις συγκρούσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Ο έμπειρος Αμερικανός καθηγητής υποστήριξε ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να αποβιβάσουν στρατεύματα στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα μεγάλο τέλμα, παρόμοιο με την ιστορική Μάχη της Καλλίπολης.

Ο Mearsheimer δήλωσε ότι μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί γρήγορα λόγω γεωγραφικών και υλικοτεχνικών προκλήσεων, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν βαρύ στρατιωτικό και πολιτικό κόστος. Ο Αμερικανός καθηγητής προειδοποίησε ότι ένα τέτοιο σενάριο, το οποίο περιέγραψε ως «Δεύτερη Εκστρατεία της Καλλίπολης», θα μπορούσε να αυξήσει την αστάθεια τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ποια ήταν η Μάχη της Καλλίπολης

Η Μάχη της Καλλίπολης (Απρίλιος 1915 - Ιανουάριος 1916) ήταν μια αποτυχημένη εκστρατεία της Αντάντ στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, με σκοπό τον έλεγχο των Δαρδανελίων και την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Η έντονη οθωμανική άμυνα προκάλεσε τεράστιες απώλειες (περίπου 130.000 νεκροί) στους Συμμάχους, οδηγώντας σε ταπεινωτική αποχώρηση.

Βασικά Στοιχεία της Μάχης:

Πρωταγωνιστές: Η επιχείρηση σχεδιάστηκε κυρίως από τον Ουίνστον Τσώρτσιλ. Συμμετείχαν Βρετανικά, Γαλλικά, Αυστραλιανά και Νεοζηλανδικά (ANZAC) στρατεύματα.

Αντίσταση: Ο οθωμανικός στρατός, υπό τη διοίκηση και Γερμανών συμβούλων, πρόβαλε σθεναρή αντίσταση, με τον Μουσταφά Κεμάλ να αναδεικνύεται σε ηγετική μορφή.

Συνέπειες: Η αποτυχία προκάλεσε πολιτική κρίση στη Βρετανία. Για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, η μάχη αυτή θεωρείται «βάπτισμα του πυρός» και ορόσημο της εθνικής τους ταυτότητας. Σχέση με την Ελλάδα: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υποστήριξε την ελληνική συμμετοχή στην εκστρατεία για εδαφικά ανταλλάγματα, διαφωνώντας κάθετα με τον Βασιλιά Κωνσταντίνο που αρνήθηκε την εμπλοκή, γεγονός που αποτέλεσε την αρχή του Εθνικού Διχασμού.

Τι άλλο είπε ο Αμερικανός καθηγητής

Ο Mearsheimer δήλωσε επίσης ότι η είσοδος των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από το εθνικό συμφέρον, λέγοντας: «Αυτός ο πόλεμος διεξάγεται για το Ισραήλ. Η Αμερική δεν είχε κανένα εθνικό συμφέρον να πολεμήσει το Ιράν». Επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ σύρθηκε σε αυτόν τον πόλεμο, ο Αμερικανός καθηγητής πρόσθεσε: «Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα δεδομένα. Ο Πρόεδρος Τραμπ σύρθηκε σε αυτόν τον πόλεμο από το Ισραήλ και φιλοϊσραηλινούς κύκλους εντός των ΗΠΑ».

Αξιολογώντας την πορεία του πολέμου επί τόπου και τη θέση των ΗΠΑ στον πόλεμο, ο Mearsheimer είπε: «Αυτός ο πόλεμος πηγαίνει πολύ άσχημα. Σχεδόν κανείς από όσους γνωρίζω δεν μπορεί να εξηγήσει πώς θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο».

Τέλος υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες και άλλοι σύμμαχοι κρατούν αποστάσεις από τον πόλεμο, λέγοντας ότι θεωρούν ότι ο πόλεμος θα χανόταν ούτως ή άλλως και ως εκ τούτου κανείς δεν ήθελαν να εμπλακούν.

