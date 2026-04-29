Καιρός: Πρωτομαγιά με ομπρέλα και ψύχρα - Οι 8 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Ολική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός την Πρωταμαγιά, με τις μετεωρολογικές προγνώσεις να κάνουν λόγο για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους ανέμους και βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ανάρτησή του στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς παρουσίασε χάρτες υετού και πιθανολογικά μετεωγράμματα, δείχνοντας τις εκτιμήσεις για θερμοκρασίες και βροχές σε 8 περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη Θεσσαλονίκη, όπου το σήμα του υετού εμφανίζεται πιο έντονο.

Στα στοιχεία που παρέθεσε ο γνωστός μετεωρολόγος, την Παρασκευή αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα στην Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Λάρισα, το Ηράκλειο, τα νησιά του Αιγαίου και την Αθήνα.

Από το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα περιορίζονται σημαντικά στις περισσότερες περιοχές, επιμένοντας μόνο στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο.

Χειμωνιάτικο διάλειμμα με βροχές, καταιγίδες, βοριάδες – Πρόγνωση Αρναούτογλου

Με καιρό που θα θυμίζει έντονα… χειμώνα σε αρκετές περιοχές θα κυλήσει ο καιρός της Πρωτομαγιάς 2026 σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου.

Βροχές, καταιγίδες και… χιόνια στα ορεινά

Η απότομη αλλαγή του καιρού θα φέρει βροχές, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς κατά τόπους βοριάδες και αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, με διαστήματα βροχών κυρίως στα ανατολικά, τα νότια και αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ στα ορεινά δεν θα λείψουν και οι χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και έντονη αίσθηση ψύχρας.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, με μικρή βελτίωση να διαφαίνεται προς το τέλος του τριημέρου.

Μεταβατικό χειμωνιάτικο διάλειμμα και στο βάθος... καλοκαίρι

Συνολικά, πρόκειται για μια Πρωτομαγιά που περισσότερο θα θυμίζει μεταβατικό χειμωνιάτικο διάλειμμα παρά σταθερή ανοιξιάτικη περίοδο, αν και τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για αισθητά θερμότερες, ενδεχομένως και καλοκαιρινές θερμοκρασίες προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

